Unter dem Label Enterprise Edition vermarktet Samsung mobile Endgeräte, die im Vergleich zu den normalen Modellen mit erweiterten Sicherheitsfunktionen aufwarten. Um die Anwender besser gegen Cyber-Angriffe zu schützen, bietet Samsung für das Galaxy Note9 Enterprise Edition regelmäßige Sicherheitsupdates über einen Zeitraum von vier Jahren (ab August 2018). Dies, so Samsung, gelte auch für alle bereits erworbenen Enterprise-Edition-Produkte ab sofort undrückwirkend für vier Jahre.

Ein weiteres Feature der Enterprise Edition ist Samsung Knox Configure. Damit können IT-Verantwortliche per Fernzugriff eine große Anzahl an Mobilgeräten von Samsung konfigurieren und an ihre Corporate Identity anpassen. Mit dem Enterprise-Firmware-Over-The-Air Service (E-FOTA on MDM), lassen sich Firmware-Updates über ein kompatibles Mobile Device Management (MDM) steuern und auf den Geräten ohne Benutzereingriff implementieren.

Die Integration von Knox in die mobile Hardware und Software der Enterprise Edition soll zudem sicherstellen, dass Geschäftsinformationen auf mehreren Ebenen geschützt werden. Ferner trage ein Echtzeit-Monitoring zum Schutz bei und beuge Datenschutzverletzungen im Büro oder auf Geschäftsreisen vor.

Ansonsten entspricht die Enterprise Edition dem Galaxy Note9 und wartet mit Features wie HDMI-Adapter, Samsung-DeX-Oberfläche, S Pen oder Multiport-Adapter auf. Letzterer bringt etwa zwei USB-Anschlüsse für Peripheriegeräte und einen Ethernet-Anschluss mit.