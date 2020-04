Mit Standorten in Deutschland und in der Schweiz unterstützt b.telligent mehr als 300 Kunden bei der Digitalisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen. 2020 gehört b.telligent zu Deutschlands besten Arbeitgebern in der ITK in der Größenklasse 101-500 Mitarbeiter.

Herausragende Initiativen

b.telligent-Familie

Zusammenhalt und Team-Gefühl stehen bei uns an oberster Stelle: Ob Weihnachtsfeier, Sommerfest, das b.telligent Skiwochenende, der Besuch auf dem Oktoberfest oder die Feier des Firmenjubiläums mit dem gesamten Team auf Mallorca – der Spaß kommt bei b.telligent nicht zu kurz.

Willkommenskultur

Am ersten Arbeitstag gibt es für neue Kollegen eine persönliche Karte von ihrem Recruiter, ein gemeinsames Mittagessen mit der Geschäftsführung, und es stellen sich die Kollegen sowie die wichtigsten Ansprechpartner vor. Mentoring-Angebote und unser Traineeprogramm „BI Academy“ helfen, sich in die Themen, Abläufe und das Team einzuarbeiten.

Beruf und Privatleben im Einklang

Die körperliche und seelische Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns besonders am Herzen: Wir bieten Sabbaticals zum Krafttanken, Zuschüsse zum Fitnessstudio, mobile Eltern-Kind-Büros oder die b.telligent Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss.

Das sagen die Mitarbeiter

97 Prozent schätzen das Vertrauen der Führungskräfte ohne ständige Kontrolle.

Wir suchen: Data Guardians, Analytics Wizards, Cloud Surfer, IoT Nerds, Customer Explorer, Rettungsschwimmer im Data Lake – oder einfach: Menschen mit Leidenschaft für Daten!

