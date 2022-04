Wie unter anderem die BBC berichtet, hat die Zentralafrikanische Republik (CFA) als zweites Land der Welt (und erstes afrikanisches Land) den Bitcoin zur offiziellen Landeswährung erhoben. Ähnlich wie El Salvador verspricht sich der rohstoffreiche, aber verarmte und von Konflikten und Korruption zerrüttete Staat davon mehr Unabhängigkeit und finanzielle Flexibilität.

"Der Zugang zum Internet ist in Zentralafrika immer noch unterentwickelt und Bitcoin hängt zu einhundert Prozent von dieser Technologie ab", zitiert die BBC den Computerwissenschaftler Sydney Tickaya. "Zentralafrika hätte drängendere Probleme, etwa die allgemeine Sicherheit, Bildungsfragen oder Zugang zu Trinkwasser."

Bislang ist der CFA-Franc - wie in fünf weiteren afrikanischen Staaten, die ehemals französische Kolonien waren - die offizielle Landeswährung. Über die Details der Bitcoin- beziehungsweise Krypto-Einführung der Zentralafrikanischen Republik herrscht allerdings Unklarheit. Eine offizielle Pressemitteilung wurde bislang lediglich über Twitter und Facebook verbreitet:

?? Official press release from the Central African Republic states Bitcoin is a official currency (original document and a google translated version below) @BTC_Archive @DocumentingBTC @APompliano @gladstein @LordFusitua @Dennis_Porter_ @BitcoinMagazine pic.twitter.com/U5vqdz4oB5