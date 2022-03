In dem abgehörten Telefonat informiert der der 41. Russischen Armee zugeteilte FSB-Offizier seinen Vorgesetzten in Moskau über den Tod des russischen Generals Vitali Gerassimov. Bei dem hochdekorierten Militär handelt es sich bereits um den zweiten General, den Russland beim Überfall auf die Ukraine verloren hat.

Dies sei allerdings nicht der schlimmste Teil der Nachricht, so Grzev. In dem Telefonat musste der Geheimdienstler außerdem einräumen, dass sie alle sicheren Kommunikationsmittel verloren haben, weshalb das Telefonat mit einer lokalen SIM-Karte geführt werde. "Die Idioten haben versucht, Era Kryptophones in Charkiw zu benutzen, nachdem sie viele 3G-Masten zerstört und andere durch IMSI-Catcher (Stingrays) ersetzt hatten", erklärt Grzev. "Era braucht jedoch 3G oder 4G, um zu kommunizieren."

The idiots tried to use the Era cryptophones in Kharkiv, after destroying many 3g cell towers and also replacing others with stingrays. Era needs 3g/4g to communicate.

The Russian army is equipped with secure phones that can't work in areas where the Russian army operates.