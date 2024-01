Die Digitalisierung hat die Datenmenge in Unternehmen massiv erhöht, und damit leider auch die Kosten: Denn der Energieverbrauch, der mit der Datenverarbeitung in den Rechenzentren einhergeht, steigt ebenso rapide. Bis zu 40 Prozent, so Experten, betrug der jährliche Anstieg in jüngster Zeit.

Himzu kommt das im September verabschiedeten Energieeffizienzgesetz (EnEfG), das erstmals einen sektorübergreifenden Rahmen zur Steigerung der Energieeffizienz steckt. Mit dem neuen Gesetz setzt der deutsche Gesetzgeber wesentliche Anforderungen aus EU-Recht um. Danach müssen auch Rechenzentren strengere Vorgaben erfüllen - und ihre Einhaltung nachweisen.

Beide Faktoren signalisieren nun gleichermaßen, dass für Data Center Manager der richtige Zeitpunkt gekommen ist, Geld zu investieren, statt es im Wortsinne zu verheizen - und zwar in den Keller. Ein Computerwoche Webcast in Zusammenarbeit mit SVA, PureStorage und Cisco zeigt deshalb, wie Sie Energie sparen können, indem Sie sie gar nicht erst verbrauchen. Sie erfahren außerdem, wie sich die IT in die Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen miteinbeziehen lässt und wie sich Nachhaltigkeit im Data Center klar bemessen lässt. Der Fachjournalist Sven Hansel übernimmt die Moderation des Webcast.

Hier für den Live-Webcast anmelden