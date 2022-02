Realme hat in dieser Woche mit dem Realme 9 Pro und dem Realme 9 Pro Plus zwei neue Mittelklasse-Smartphones angekündigt. Die Nachfolger der Realme-8-Pro-Familie warten mit einigen Design-Neuerungen auf.

Rückseite wechselt bei Sonne ihre Farbe

Dünne, flache Seiten kombiniert Realme mit einer leicht gewölbten Rückseite. In der Farb-Variante Sunrise Blue ist das Gehäuse zudem mit einer photochromen Schicht überzogen, die bei direkter Sonneneinstrahlung ihre Farbe von Blau zu Rot ändern kann.

Hauptkamera mit 50 Megapixeln

Das Realme 9 Pro Plus verfügt über eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln und dem Sony IMX766-Sensor. Das Modell mit optischem Bildstabilisator kommt unter anderem auch im Oneplus 9 Pro und im Oppo Find X3 Pro zum Einsatz. Der Sensor misst 1/1,56 Zoll und wird von einer Ultraweitwinkel- und einer Makro-Linse ergänzt. Im günstigeren Realme 9 Pro verbaut der Hersteller einen noch nicht näher spezifizierten 64-Megapixel-Sensor.

Unterschiede bei Display, Akku und Prozessor

Die beiden neuen Realme-Modelle unterscheiden sich in mehreren Punkten. So verfügt das 9 Pro über einen LCD-Bildschirm mit 120 Hz, während im 9 Pro Plus ein OLED-Panel mit 90 Hz verbaut ist. Das 9 Pro Plus setzt auf den Mediatek Dimensity 900 Prozessor und das 9 Pro auf den Snapdragon 695. Der Akku des 9 Pro ist mit 5.000 mAh geringfügig größer als der Stromspeicher mit 4.500 mAh im 9 Pro Plus, er kann jedoch nur mit 33 statt 60 Watt schnell geladen werden.

Preise für Europa geleaked

Das 9 Pro Plus verfügt zudem über einen im Display integrierten Fingerabdruck-Sensor, den das 9 Pro vermissen lässt. Heute wurden die beiden neuen Realme-Smartphones für Indien angekündigt. Ein Release in Europa ist jedoch wahrscheinlich. Einem Leak zufolge sollen die Geräte hierzulande zwischen 219 und 379 Euro kosten. (PC-Welt)