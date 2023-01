Sony hat mit dem NW-A306 seinen neuesten tragbaren Musik-Player vorgestellt. Das Gerät unterstützt diverse Streaming-Dienste und soll deren komprimierte Audio-Dateien über eine integrierte Sound-KI verbessern. Sony spricht dabei von Edge-AI- und DSEE-Ultimate-Funktionen (Digital Sound Enhancement Engine). Diese sollen die komprimierten Streaming-Dateien in Echtzeit hochskalieren und so für eine dynamischere und reichere Wiedergabe sorgen.

LDAC-Support und 360-Reality-Audio-Funktion

Sonys neuer Walkman richtet sich an Audiophile, die Wert auf beste Klangqualität legen. Ihnen dürften auch die übrigen Features des tragbaren Musik-Players gefallen. So ist etwa LDAC an Bord. Die von Sony entwickelte Audiocodiertechnologie überträgt Hi-Res-Audioinhalte über eine Bluetooth-Verbindung an kompatible Kopfhörer und Lautsprecher. Der neue Walkman bietet außerdem eine 360-Reality-Audio-Funktion für räumlichen Klang.

Musik-Player mit wenig Speicherplatz

Der NW-A306 hat jedoch auch ein paar Nachteile im Gepäck. War es bei einem MP3-Player Anfang des Jahrtausends noch wichtig, genügend Speicherplatz zu haben, um die Musiksammlung immer in der Hosentasche mitnehmen zu können, setzt Sony beim neuen Walkman auf Streaming. Eine stabile Internetverbindung ist also Voraussetzung für die Nutzung des NW-A306 mit diversen Diensten. Für das Musik hören an Offline-Orten bietet der Walkman nur wenig Speicherplatz. 32 Gigabyte gibt Sony im Produktdatenblatt an. Davon stehen jedoch nur rund 18 Gigabyte zur Verfügung. Der Speicher ist jedoch per microSD-Karte erweiterbar.

Android 12 und 3,5-mm-Klinkenbuchse

Zu den Features zählen außerdem ein 3,6-Zoll-Touchscreen mit 1.280 x 720 Pixeln und Android 12. An Bord sind außerdem eine 3,5-mm-Klinkenbuchse, Dual-Band-WLAN und Support für Bluetooth 5.0 sowie für die Codecs SBC, AAC, aptX und aptX HD. Laut Sony hat der Walkman eine Akku-Laufzeit von 36 Stunden. Diesen Wert erreicht der Player jedoch nur, wenn Nutzer auf Bluetooth verzichten und statt Flac auf MP3-Dateien setzen. Der NW-A306 erscheint laut Sony im Februar 2023 zum Preis von 400 Euro in den Farben Blau und Schwarz. (PC-Welt)