Nach der Verteufelung von Empfängnisverhütung oder gleichgeschlechtlichen Partnerschaften beschäftigt sich die katholische Kirche mit Papst Franziskus zunehmend auch mit relevanten modernen Themen. Dazu zählen etwa die tiefgreifenden Auswirkungen von KI und Technologie auf unser kollektives Schicksal - ein Thema, das neben Papst Franziskus auch dem polnischen KI-Unternehmer und Gründer von Cosmose AI, Miron Mironiuk, sehr am Herzen liegt. Gemeinsam setzen sie sich nun für eine Bildungsinitiative ein, mit der die digitale Kompetenz von Kindern weltweit gefördert werden soll.

Kostenlose Lernplattform

Die in dieser Woche vorgestellte Initiative "Code with Pope" soll Schülern und Schülerinnen zwischen 11 und 15 Jahren in Europa, Afrika und Lateinamerika durch eine kostenlose Online-Bildungsplattform den Zugang zur Programmierausbildung erleichtern. Die dabei verwendete Codeforia-Software soll es Kindern ermöglichen, sich in 60 Unterrichtsstunden mit den Grundlagen von Python vertraut machen.

Die Lektionen leiten die Schüler dabei Schritt für Schritt an, neue Fähigkeiten zu erlernen, ihre Kreativität zu fördern und ihr rechnerisches Denken zu verbessern. Die Plattform bewertet automatisch die Korrektheit der Lösung. Gamification-Elemente sorgen dafür, dass sich die Schüler auf der Plattform engagieren.

Coden so wichtig wie Lesen und Schreiben

Das Programm wird zunächst auf Spanisch, Englisch, Italienisch und Polnisch verfügbar sein. Später sollen weitere Sprachen dazu kommen. Es wird erwartet, dass es Kinder in ganz Südamerika außer Brasilien und in englischsprachigen Ländern in Afrika und Südostasien erreicht.

Im heutigen digitalen Zeitalter sind Programmierkenntnisse genauso wichtig wie Lesen und Schreiben, erklären die Initiatoren von "Code with Pope". Daten des Weltwirtschaftsforums zeigten, dass die am schnellsten wachsenden Arbeitsplätze im Technologiesektor zu finden sind. Allerdings drohen bis 2030 weltweit 85 Millionen Stellen unbesetzt zu bleiben, weil es an digitalen Kompetenzen mangelt. Daher sei es notwendig, den Zugang zu qualitativ hochwertiger Programmierausbildung zu verbessern, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

In Polen gestartete Initiative

Die Initiative stellt die globale Ausweitung von "'Programming = our Second Language" dar, einer parteiübergreifenden Initiative, die bereits Tausende von Kindern in Polen erreicht hat. In vier Jahren sollen alle Schulen des Landes daran teilnehmen. Was wenige wissen: Polen macht große Fortschritte in der Tech-Szene, vor allem im Bereich KI in Unternehmen wie Google Brain, Cosmose AI und Open AI (mehr als 20 Prozent der OpenAI-Mitarbeiter sind Polen). Polen ist auch führend, wenn es um technisches Talent geht: Bei 35 Ausgaben der Internationalen Informatikolympiade, einem renommierten internationalen Informatikwettbewerb, liegt das Land an zweiter Stelle hinter China, obwohl es 37-mal kleiner ist.

Schutz vor Manipulation und Fake News

"Programmieren zu können ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft für die nächste Generation. Kinder können damit ihre Fähigkeit zu lesen, logisch zu denken und Probleme zu lösen umfassend verbessern", erklärte Mironiuk in einer Stellungnahme. "Wir müssen die Widerstandsfähigkeit der Kinder gegenüber der Bedrohung durch KI-gesteuerte Manipulation und Fake News verbessern - und dabei spielen Programmierkenntnisse eine Rolle."

Es ist nicht das erste Mal, dass der Papst junge Menschen zum Programmieren ermutigt. 2019 "half er bereits dabei", eine Codezeile für eine UN-Initiative zu schreiben. Mironiuk erwartet jedoch nicht, dass Papst Franziskus auf seine alten Jahre seinen Schülern beim Erwerb neuer Fähigkeiten nacheifert. "Ich rechne nicht damit, dass er Python besonders gut kennt", erklärte der Tech-Millionär gegenüber BBC. "Er wird aber ein Zertifikat für seine Bemühungen bekommen, das Programm zu starten."