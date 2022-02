Im Netz blüht der Handel mit NFTs: Vor allem auf dem digitalen Marktplatz OpenSea tummeln sich Stars, Kryptomillionäre und andere Neureiche, um mit via Non-Fungible Tokens (NFTs) geschützten Comic-artigen Bildchen von gelangweilten Affen (Bored Apes) oder Cyberpunks zu handeln. Zuletzt erwarb Justin Bieber Ape #3001 zum stolzen Preis von 500 ETH (1,3 Millionen Dollar). Jetzt haben Hacker ein Opfer mit einem betrügerischen Trick überlistet, ihnen die Kontrolle über seine digitale Kunst zu übergeben. Der Handelswert der erbeuteten NFTs liegt laut The Block bei 2,7 Millionen Dollar.

Am Montag bat der als Larry Lawliet (@iloveponzi) registrierte Twitter-Nutzer öffentlich um Hilfe, da er seine gesamte digitale Kunst verloren habe. Die Angreifer hatten ihn dazu gebracht, in eine gefakte Transaktion einzuwilligen, wodurch sie die NFTs von der Wallet ihres Opfers in die eigene transferieren konnten. Diese Art von Betrug scheint sich in der Kryptowelt zu etablieren - vor allem jetzt, wo NFTs Millionenbeträge wert sein können.

I lost all my apes and mutants just now, any one bought it??? pls touch me! pic.twitter.com/AN5IMt2ntu