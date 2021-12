Das Kapital soll dazu eingesetzt werden, bis Ende 2025 rund vier Millionen deutsche Haushalte an das schnelle Internet anzuschließen. Wie das vom ehemaligen Bitkom-Präsidenten Thorsten Dirks geführte Unternehmen versichert, soll es sich um die bislang "mit Abstand größte Glasfaserfinanzierung in Deutschland" handeln.

Die Verzinsung der verschiedenen Kredite, die von den Banken ING und Crédit Agricole CIB koordiniert wurden, sind an ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien (ESG) geknüpft. "Wir haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wir unseren ambitionierten Plan für flächendeckende Glasfaser auf dem Land umsetzen können," sagt Finanzchef Jens Müller in einer Mitteilung. Das honoriere der Kapitalmarkt nun.

Glasfaser für (fast) alle

Mit der Finanzierung will der Telekom-Rivale den Breitbandausbau in "ländlichen und suburbanen Kommunen" vorantreiben und sein Tempo weiter erhöhen. Langfristig lautet das Ziel, sechs Millionen Haushalte mit Glasfaser bis ins Haus (FTTH) zu versorgen, vier Millionen davon sollen bis 2025 angeschlossen werden. Das wären rund zehn Prozent aller deutschen Haushalte. Deutsche Glasfaser stellt ihr Netzwerk auch anderen Providern auf Basis von Wholesale-Abkommen zur Verfügung.

Derzeit sieht sich das Unternehmen als FTTH-Marktführer in ländlichen Gebieten Deutschlands mit rund 1,2 Millionen angeschlossenen Haushalten. In den kommenden vier Jahren sollen jährlich rund 800.000 Haushalte neu angeschlossen werden, was einer Verdopplung der derzeitigen Frequenz gleichkäme.

Kredit an Umweltbedingungen gekoppelt

Die zu zahlenden Kreditzinsen berechnen sich auch daran, ob es dem Unternehmen gelingt, seinen CO2-Ausstoß zu reduzieren und diverse Ziele im Sinne des Pariser Klimaschutz-Abkommens zu erreichen. Ebenfalls soll einfließen, wie schnell das Unternehmen unterversorgte Regionen in Deutschland an sein Glasfasernetz anschließt. Der dritte und letzte Faktor ist das Abschneiden des Unternehmens in jährlichen Mitarbeiterbefragungen, die messen, wie sozial verantwortungsvoll Deutsche Glasfaser handelt und wie attraktiv das Unternehmen als Arbeitgeber ist.

Deutsche Glasfaser baut sein Netzwerk in Zusammenarbeit mit den Kommunen aus und konzentriert sich dabei auf Außenbezirke großer Ballungsräume. Vor dem Erschließen einer Region versichert sich das Unternehmen, dass eine bestimmte Mindestanzahl von Haushalten seine FTTH-Dienste auch wirklich in Anspruch nehmen würde. Oft sind es Bürgerinitiativen, die letztendlich Lokalpolitiker, Bürger und das Unternehmen an einen Tisch bringen. (hv)