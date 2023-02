Erinnern Sie sich an das Metaverse? Bevor KI mit ChatGPT & Co. der neueste Hype wurde, galt das Metaversum als das nächste große Ding, das die Welt, die Technologie und die Arbeit auf ungeahnte Weise verändern würde. Bald würden wir alle zusammen in einer virtuellen Welt leben und arbeiten, die viel interessanter, lebendiger und produktiver ist als die triste Realität, in der wir feststecken.

Es war nicht nur Mark Zuckerberg, der mit der Umbenennung von Facebook in Meta das Metaversum vorantrieb. Auch Microsoft trug eifrig zum Hype bei, vor allem als CEO Satya Nadella in seiner Keynote auf der Microsoft Ignite 2021 sagte: "Ich kann gar nicht genug betonen, wie bahnbrechend dies ist".

Das war damals, in den längst vergangenen, unaufgeklärten Tagen von Anfang 2021. Heute sind die Technologieunternehmen viel weiser - sagen sie uns zumindest: KI ist das Herzstück des kommenden Wandels. Das Metaverse ist Schnee von gestern.

So hat Microsoft die Arbeit am Metaverse praktisch eingestellt, auch wenn es das Unternehmen offiziell abstreitet. Die Geschwindigkeit, mit der dies geschah, ist verblüffend - und ein abschreckendes Beispiel für Unternehmen, die in die Technologien investieren wollen, die derzeit auf ihrer Hype-Liste stehen.

Als das Metaversum noch die Zukunft war

Ein Blick zurück: In seiner Keynote im Jahr 2021 machte Nadella noch große Versprechungen: "Wenn wir über das Metaverse sprechen, beschreiben wir sowohl eine neue Plattform als auch einen neuen Anwendungstyp, ähnlich wie wir in den frühen 90er Jahren über das Web und Websites gesprochen haben. In gewissem Sinne ermöglicht uns das Metaverse, die Datenverarbeitung in die reale Welt einzubetten und die reale Welt in die Datenverarbeitung einzubetten, so dass jeder digitale Raum eine reale Präsenz erhält. Jahrelang haben wir über die Schaffung dieser digitalen Repräsentation der Welt gesprochen, aber jetzt haben wir tatsächlich die Möglichkeit, in diese Welt zu gehen und an ihr teilzunehmen."

Nadella prognostizierte große Vorteile sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen. "Es geht nicht mehr nur darum, eine Fabrikhalle aus der Kameraansicht anzuschauen, sondern man kann selbst vor Ort sein", sagte er. "Es geht nicht mehr nur darum, Videokonferenzen mit Kollegen abzuhalten, sondern man kann mit ihnen im selben Raum sein. Es geht nicht mehr nur darum, ein Spiel mit Freunden zu spielen, sondern man kann sich mit ihnen gemeinsam im Spiel befinden".

Das Unternehmen untermauerte diese Aussage mit einer Stange Geld und indem es die Entwicklung von Projekten wie dem Mixed Reality Tool Kit MRTK, dem Virtual-Reality-Workspace-Projekt AltspaceVR (das es 2017 gekauft hatte), dem Virtual-Reality-Headset HoloLens und der industriellen Metaverse-Einheit vorantrieb - um nur einige Projekte zu nennen.

Wie das Metaversum Geschichte wurde

Diese Investitionen hielten aber nicht lange an. Microsoft hat vor kurzem angekündigt, 10.000 Mitarbeiter zu entlassen, und der Rotstift wurde bereits gezückt. Die Entlassungen machen deutlich, was für das Unternehmen wichtig ist und was nicht, was die Zukunft des Unternehmens ausmacht und was bald Geschichte sein wird.

Und die Botschaft könnte nicht klarer sein: Das Metaverse ist kein wichtiger Teil der Zukunft von Microsoft. Das gesamte Altspace VR-Team wurde entlassen. Auch das MRTK-Team wurde entlassen. In Anbetracht der Tatsache, dass im kommenden Monat eine neue Version von MRTK veröffentlicht werden soll, ist dies besonders aufschlussreich darüber, was Microsoft von einer Metaverse-Zukunft hält.

Noch aufschlussreicher ist, dass Microsoft alle 100 Mitglieder seines Core-Teams für das Industrial Metaverse entlässt, das erst im Oktober gegründet wurde. Es gab auch andere Metaverse-bezogene Kürzungen, unter anderem bei der HoloLens. Trotz dieser Maßnahmen behauptet das Unternehmen nach wie vor, dass es immer noch voll engagiert ist und sich "weiterhin dem industriellen Metaverse verpflichtet fühlt".

Worte sind eine Sache, die Taten sprechen allerdings eine andere Sprache. Um die Wahrheit herauszufinden, folgen wir dem Geld. Während Microsoft mehr als 10 Milliarden Dollar in KI investierte, zog sich die Company gleichzeitig mit der jüngsten Entlassungswelle aus allen Aktivitäten, die mit dem Metaverse zu tun haben, fluchtartig zurück. Augenscheinlich denkt das Unternehmen, dass KI und nicht das Metaversum die Zukunft ist.

Risiken und Nebenwirkungen

Was aber bedeutet das nun für Sie und Ihr Unternehmen? Erstens: Wenn Sie große Metaverse-Pläne haben, die Microsoft-bezogene Technologien einbeziehen, ist es an der Zeit, Ihr Vorhaben zu überdenken. Microsoft wird sein Metaverse nur noch beiläufig unterstützen, was bedeutet, dass Sie bis zu einem gewissen Grad auf sich allein gestellt sind. Berücksichtigen Sie dies bei der Planung Ihrer nächsten Schritte.

Das bedeutet aber auch, dass Sie vorsichtig sein sollten, wenn Sie sich zu sehr oder zu schnell auf Microsofts KI-Versprechen einlassen. Tatsächlich scheint sich das Unternehmen voll und ganz auf diese Technologie einzulassen, mit Investitionen in Milliardenhöhe und vollmundigen Ankündigungen über ihre Verwendung in Bing. Der Weltkonzern behauptet, dass KI von nun an im Grunde in alles, was er tut, eingebaut wird.

Es besteht kein Zweifel, dass KI in den kommenden Jahren einen großen Teil der Aktivitäten von Microsoft beeinflussen wird. Aber bedenken Sie, dass Nadella noch vor zwei Jahren nicht genug betonen konnte, wie bahnbrechend das Metaverse war. Und jetzt hat Microsoft es so gut wie aufgegeben.

Seien Sie entsprechend vorsichtig, wenn es um KI geht. Sie sollten in diese Technologie investieren, aber erst dann, wenn klar ist, dass Microsoft selbst noch viele Jahre lang voll engagiert sein wird. (mb)

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Computerworld.