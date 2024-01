Bereits im Dezember rief Intel Chef Pat Gelsinger bei der Vorstellung neuer CPUs das "Zeitalter des KI-PCs aus". Microsoft legt nun im Vorfeld der CES 2024 noch eine Schippe drauf und erklärt das noch junge Jahr 2024 zum "year of the AI PC".

Dedizierte Copilot-Taste

Und damit das auch jeder Windows-Nutzer mitbekommt, sollen die Tastaturen neuer Windows-11-PCs eine dedizierte Copilot-Taste bekommen. Sie soll den nahtlosen Zugriff auf die in Windows eingebettete KI ermöglichen. Und davon hat Microsoft in Form von Copilot in Bing, Copilot in Microsoft 365 etc. viel zu bieten wie unser Artikel "Übersicht über Microsofts Copilots" zeigt.

Nahtlose KI-Integration

Für Yusuf Mehdi, Executive Vice President, Consumer Chief Marketing Officer bei Microsoft, ist die "Einführung der Copilot-Taste die erste bedeutende Änderung der Windows-PC-Tastatur seit fast drei Jahrzehnten". Des Weiteren schwärmt der Manager in einem Blog-Beitrag, dass, "wenn die neue Taste gedrückt wird, diese das Copilot in Windows-Erlebnis aufruft, so dass der Copilot nahtlos in den Alltag integriert werden kann".

Erste Rechner im Frühjahr

Unter dem Strich, so die Hoffnung bei Microsoft, werde die neue Taste den Usern die Teilnahme an der KI-Transformation erleichtern. Entsprechende Windows-11-Rechner mit Copilot-Taste werden, so der Konzern, im Umfeld der CES zahlreiche Partner präsentieren.

Die Geräte sollen dann im Laufe des Frühjahrs verfügbar sein. Microsoft selbst will die Taste auch auf den kommenden Surface-Geräten anbieten.