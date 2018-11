CIO des Jahres 2018

Mit dem Projekt "Future IT 2021", kurz FIT.21, hat Christian Grodau die IT der Messe München von Grund auf neu ausgerichtet. Um die digitale Transformation für Kunden wie Mitarbeiter vorteilhaft zu nutzen, war ein fundamentaler unternehmensübergreifender Wandel nötig. Eine der größten Herausforderungen war dabei, die neue Strategie zu managen, ohne dass der gleichzeitig laufende Betrieb beeinträchtigt wurde. Das wachsende Tagesgeschäft schloss einige Großmessen ein. CIO Grodau war als Vermittler zwischen den Auftraggebern aus der Geschäftsführung, den Fachbereichen und der IT-Mannschaft gefordert.

Die Transformation der Messe München begann bereits 2015: mit einer eingehenden Analyse des Zentralbereichs IT und der Entwicklung einer neuen technischen und organisatorischen IT-Strategie 2021. Letztere ging als wesentlicher Pfeiler in die Gesamtstrategie 2021 des Unternehmens ein. Erfolgsentscheidend für die Messe München war zunächst, die sich ständig verändernden Kundenbedürfnisse - gerade in Zeiten der Digitalisierung - zu erfüllen.

IT- und Business-Bereiche des Unternehmens digitalisierten in enger Zusammenarbeit den gesamten Ticketing-­Prozess. Mobile Tickets und Badge-Druck an den 120 neu eingebauten Drehkreuzen entsprachen den veränderten Ansprüchen der Messebesucher. Zusätzlich ermöglicht die ausgewählte Software-Lösung ein integriertes und intuitives Management des Ticketprozesses vom Kauf bis zur Auswertung der Besucherdaten.

Leitsätze der IT-Strategie: 1. Wir sind Dienstleis­ter und Partner des Geschäfts. 2. Wir stehen für operative Excellence. 3. Wir schaffen Innovation und Digitalisierung. 4. Wir sind Hüter der Standards.

Im Rahmen der Reorganisation integrierte Grodau nicht nur viele neue Mitarbeiter, sondern befasste sich zum wesentlichen Teil damit, alle Mitarbeiter in die IT-Neuausrichtung einzubinden. Die früher weitverbreitete Kultur, Verantwortung zu vermeiden, wurde durch gezieltes Change-Management aufgebrochen. Individuelle Entwicklungsprogramme halfen den Mitarbeitern, die Transformation anzunehmen und mitzugestalten.

Grodau verbindet in seinem noch bis Mitte 2019 laufenden Projekt Innovation und entwicklungsbezogene Verantwortung. Das hat die Jury des "CIO des Jahres" be­eindruckt, wie Thomas Hess, Professor an der LMU ­München, resümiert: "CIO Grodau schafft wichtige Voraussetzungen für die kontinuierliche Verbesserung der ,Experience' von Besuchern und Ausstellern der Messe München, aber auch für die Leistungsfähigkeit der Organisation an sich."