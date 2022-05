Mindestens eines von fünf Kindern wird Opfer sexueller Gewalt, mehr als einer von drei Befragten wurde in seiner Kindheit aufgefordert, sexuelle Handlungen im Internet auszuführen und über die Hälfte hat im Internet sexuellen Kindesmissbrauch erfahren.

Diese Zahlen gehen aus Studien hervor und stehen gleich zu Beginn eines 134-seitigen Entwurfs der EU-Kommission zur Festlegung von Vorschriften zur Verhütung und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. "Es ist klar, dass die EU noch immer nicht in der Lage ist, Kinder davor zu schützen, Opfer von sexuellem Missbrauch zu werden und dass das Internet dabei eine große Herausforderung darstellt", ist eine der Begründungen der EU für die Iniative. Ylva Johansson, Kommissarin für Inneres in der EU-Kommission, spricht dazu unter anderem von 85 Millionen einschlägigen Bildern und Videos, die von Internetunternehmen im Jahr 2021 gemeldet wurden.

Messenger-Dienste sollen Kommunikation durchleuchten

Facebook, Google & Co. haben auch bisher die Privatnachrichten ihrer Nutzer freiwillig nach Missbrauchsdarstellungen gescannt und im Verdachtsfall an das NCMEC zur Prüfung gegeben. Diese leitete bestätigte Fälle an die zuständigen Strafermittlungsbehörden weiter. Eine durchgängige klare Verpflichtung dazu gab es bisher nicht.

Um an die Verbreiter von strafrechtlich relevanten Inhalten im Netz heranzukommen, sieht die EU die Plattformbetreiber nun stärker in der Pflicht. Diese sollen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und künstlicher Intelligenz die Kommunikation ihrer Mitglieder überwachen und Verdachtsfälle an eine neu geschaffene EU-Behörde melden. Als nächsten Schritt soll diese neue Behörde die gemeldeten Inhalte - sofern strafrechtlich relevant - an die entsprechenden nationalen Behörden zur weiteren Verfolgung weiterleiten.

Kritikern geht die Überwachung zu weit

Was sich auf der einen Seite nach einer sinnvollen EU-Initiative anhört, stößt bereits jetzt auf Kritik aus verschiedenen Reihen. Einer der Punkte ist die anlasslose Überwachung von Chat-Unterhaltungen. Der Bürgerrechtler und Europaabgeordnete der Piratenpartei Patrick Breyer spricht von "Folterwerkzeugen":

Sogar der deutsche Kinderschutzbund sieht die EU-Pläne kritisch. Grundsätzlich begrüßt er die Pläne der EU, allerdings hält er sie in der momentanen Lage für übertrieben. "Verschlüsselte Kommunikation spielt bei der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen kaum eine Rolle. Wir halten deshalb anlassloses Scans von verschlüsselter Kommunikation für unverhältnismäßig und nicht zielführend", sagte Joachim Türk, Mitglied des Bundesvorstandes des Kinderschutzbundes gegenüber der DPA in Brüssel. Der Großteil der Darstellungen werde über Plattformen und Foren geteilt.