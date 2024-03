Die Erwartungen an die vielen neuen Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz werden immer höher geschraubt. In einer Bitkom-Umfrage sagen zwei Drittel der Befragten, dass KI sehr viele Routineaufgaben im Bereich der Administration übernehmen wird; 46 Prozent meinen sogar, dass KI ebenso revolutionär ist wie einst die PC-Einführung. Somit ist es kein Wunder, dass fast täglich neue KI-Lösungen für die unterschiedlichsten Business- und Technologie-Anwendungen auf den Markt kommen. Dazu gehören insbesondere Tools zur Unterstützung der IT- und TK-Administration. Gerade letzteres wird immer wichtiger, denn die modernen Smartphones und Tablets erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit im Service, im Vertrieb oder bei der Kundenberatung. Da überrascht es nicht, dass die Absatz-Prognosen deutlich nach oben zeigen: Bitkom erwartet für dieses Jahr 22 Millionen verkaufte Geräte, was ein Plus von 8,4 Prozent gegenüber 2023 bedeuten würde.

Die Knox-Suite: KI-basierte Hilfestellung

Eine leistungsstarke Plattform für die Verwaltung der mobilen Infrastruktur ist die Knox-Suite von Samsung. Hier kommt KI schon heute im Bereich des Asset-Managements zum Einsatz.

Die administrativen Funktionen sind in Knox Asset Intelligence zusammengefasst. Das Tool basiert auf einer datengesteuerten Intelligenz und liefert den Admins sofort umsetzbare Erkenntnisse aus einer Vielzahl an relevanten Datenpunkten, sowie ausgefeilte Analysen, die alle über die zentrale Samsung Knox Cloud- Konsole abgerufen werden.

Knox Asset Intelligence bietet folgende Features:

Analyse des Akkuzustands der Samsung Smartphones und Tablets. Diese Analyse basiert auf der genauen Anzahl der Akkuladezyklen und den globalen Kundendienststandards. Damit lässt sich die Entwicklung der Akkuladungen bei Samsung-Geräten auf einen Blick erfassen und atypische Akkuentladungen können direkt erkannt werden.

Erkenntnisse zur App-Nutzung. Dieses Tool bietet Admins eine detaillierte Übersicht über die gesamte aktuelle App-Nutzung, inklusive der Betriebszeit aller im Vorder- und Hintergrund laufenden Apps. Zudem lässt sich die Stabilität von Unternehmensanwendungen unterstützen, indem regelmäßige Berichte über ungewöhnliches Anwendungsverhalten generiert werden. Hierzu werden die Daten auf dem Gerät bei der App- Installation erfasst; zusätzliches App-Wrapping oder weitere Entwicklungsarbeiten sind nicht erforderlich.

Standortortung und Konnektivität. Mit dem zugehörigen Netzwerkanalyseprogramm lassen sich ungewöhnliche WLAN-Unterbrechungen analysieren. Dabei werden die zugehörigen Positionsdaten auf der Admin-Konsole fortlaufend angezeigt. Diese Geräteverfolgung ist GPS-basiert, womit der Admin immer sehen kann, wo sich ein Gerät gerade befindet. Und mithilfe von remote ausgelösten Klingeltönen, Vibrationsgeräuschen oder angeknipstem Licht lässt sich ein verlorengegangenes Gerät leicht aufspüren.

KI und Datenschutz: Wie passt das zusammen?

Trotz aller Euphorie um den Einsatz von KI gibt es weiterhin eine Reihe an Bedenken. Allen voran steht der Datenschutz, der eng mit der Transparenz der KI-Lösungen verbunden ist. Viele Unternehmen haben erheblich Bedenken beim Einsatz Künstlicher Intelligenz, da ihnen der Datenschutz unzureichend erscheint. Bei Samsung sieht man sich in diesem Punkt in einer guten Position. "Natürlich muss man die Gesetze und Regularien einhalten. Hinsichtlich des Datenschutzes sind wir in Deutschland und der EU aber sehr gut aufgestellt", sagt Tuncay Sandikci, Director B2B bei Samsung Electronics. "Die aktuellen Datenschutzbestimmungen verhindern den Einsatz von KI nicht", so Tuncay Sandikci weiter. Und er weist darauf hin, dass man "nicht nur die Risiken, sondern auch die Chancen sehen muss, denn gerade in Deutschland dürfen wir den Anschluss nicht verlieren, wenn es um Zukunftstechnologien geht", lautet seine Warnung.

Knox Asset Intelligence auf einen Blick: Überwachen des Akkulebenszyklus

Hinweise auf unnormale Akkuentladung

Status der gesamten App-Nutzung

Analyse anormaler WLAN-Unterbrechungen

GPS-basierte Ortung

Der Mensch entscheidet

Trotz der umfangreichen KI-basierten Administrations-Tools bleibt der Mensch das zentrale Element des Geräte-Managements. "In unserem Konzept übernimmt die KI die einfachen Aufgaben, macht Analysen und gibt Empfehlungen. Am Ende aber ist der Mensch der entscheidende Faktor, weil er bestätigen oder ausführen muss, was die KI ihm vorschlägt", lautet das Fazit von Tuncay Sandikci über den KI- Support der Samsung Knox-Plattform.

