Wer kennt sie nicht, die Bilder von langweiligen Parlamentsdebatten, in denen die Politiker auf den Rängen traumverloren mit ihren Handys spielen? Zumindest in der belgischen Provinz Flamen könnte es damit bald vorbei sein: Der Digitalkünstler Dries Depoorter nutzt künstliche Intelligenz (KI) und Gesichtserkennung, um die dortigen Politiker automatisch zur Ordnung zu rufen, wenn sie sich gerade von ihrem "Quatschi" ablenken lassen. Das Projekt "The Flemish Scrollers" geht knapp zwei Jahre, nachdem der flämische Ministerpräsident Jan Jambon während einer politischen Diskussion Angry Birds spielte und damit für öffentliche Aufregung sorgte, an den Start.

Das am 5. Juli gestartete System überwacht die auf Youtube via Livestream übertragenen Regierungssitzungen, um automatisiert festzustellen, wie lange ein Abgeordneter während einer Sitzung auf sein Handy schaut. Wenn die KI eine abgelenkte Person erkennt, identifiziert sie diese mitsamt Partei öffentlich, indem sie den Clip postet - auf Instagram (@TheFlemishScrollers) und auf Twitter:

Every meeting of the flemish government in Belgium is live streamed on a YouTube channel.

Software is searching for phones and tries to identify a distracted politician. This with the help of AI. The results are then posted to social with the politician tagged. By @driesdepoorter pic.twitter.com/QUQHiYx2HI