Nachdem OpenAI mit seinem neuen Large Language Model (LLM) GPT-4o bei Analysten eher gemischte Gefühle hervorgerufen hat, zeigt KI-Konkurrent Google auf seiner Entwicklerkonferenz I/O ebenfalls neue Modellvarianten:

Get a sneak peek of Gemma 2, our next generation of models that will include a 27B parameter instance launching in a few weeks. Built on new architecture, Gemma 27B outperforms models twice its size and can run on a single TPU host in Vertex AI. #GoogleIO pic.twitter.com/MtmXLzlufa