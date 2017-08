Thomas Keisel ist Vice President für das Compuware-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Osteuropa. Nach seinem Studium an der Fachhochschule Regensburg arbeitete er für Siemens in München. Danach wurde er Partner und Vorstandsmitglied in verschiedenen Firmen aus dem Mainframe Umfeld in München, Zürich und Boston. Darüber hinaus arbeitete er als Berater für Startup-Unternehmen in Deutschland und der Schweiz, die er bei der Erstellung ihres internationalen Business-Plans unterstützte.

Compuware ermöglicht es Unternehmen, ihre Mainframe-Umgebungen und -Investitionen so weiterzuentwickeln, dass diese den Anforderungen der digitalen Wirtschaft entsprechen. Damit können IT Professionals mit üblichen Kenntnissen Mainframe-Applikationen und -Daten sowie den Betrieb der Plattform verwalten. Das Unternehmen sucht kreative Entwickler für das eigene Team. Es schätzt engagierte, teamfähige Mitarbeiter, die viel Wert auf unternehmerisches Denken und eine agile Unternehmenskultur legen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Compuware schon seit 1987 tätig.

