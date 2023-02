Laut den Versionshinweisen wurden mit iOS 16.3.1 drei Bugs behoben:

Die iCloud-Einstellungen reagieren möglicherweise nicht oder werden nicht korrekt angezeigt, wenn Apps iCloud verwenden.

Siri-Anfragen für "Wo ist?" funktionieren möglicherweise nicht

Optimierungen der Absturzerkennung bei den Modellen iPhone 14 und iPhone 14 Pro

Während diese Fehlerbehebungen willkommen sind, gibt es einige kritische Sicherheits-Patches, die dieses Update zu einem Muss machen. Es gibt zwei große Fehlerbehebungen: Ein Kernel-Fehler, der jedes Apple-Gerät betrifft, auf dem iOS/iPadOS 16 laufen kann, wurde behoben, der es einer App ermöglichen könnte, beliebigen Code mit Kernel-Rechten auszuführen, und ein Safari-Fehler, der ein Problem behebt, bei dem eine bösartige Webseite die Ausführung von beliebigem Code ermöglichen könnte.

In den Hinweisen heißt es, dass die letztgenannte Sicherheitslücke "möglicherweise aktiv ausgenutzt wurde", was sie an die Spitze der Liste katapultiert und iOS 16.3.1 zu einem wichtigen Update macht. Sicherheitslücken sind weit verbreitet, aber wenn es bereits Exploits in freier Wildbahn gibt, ist es wichtig, dass Sie Ihr Gerät so bald wie möglich patchen.

Um auf iOS 16.3.1 zu aktualisieren, gehen Sie in die App "Einstellungen", tippen Sie auf "Allgemein" und dann auf "Softwareaktualisierung". Tippen Sie anschließend auf Herunterladen und Installieren und folgen Sie den Aufforderungen. (Macwelt)