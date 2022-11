Wie ernst es Google mit seiner Pixel-Hardware meint, dürfte mindestens den letzten Smartphone-Modellen klar geworden sein. So stellt insbesondere das neue Pixel 7 (Pro) eine ernsthafte und zudem vergleichsweise preisgünstige Alternative zur Konkurrenz aus dem Android- und iOS-Lager dar. Wie eine Einigung mit der Federal Trade Commission (FTC) und vier US-Bundesstaaten andeutet, schreckte die Android-Mutter in der Vergangenheit aber auch nicht vor kleinen Hilfsmitteln zurück, um ihre Devices populärer zu machen.

"Regeln für Werbung in eklatanter Weise missachtet"

Die US-Wettbewerbsbehörde hatte Google und iHeartMedia, den größten Betreiber von Radiosendern in den USA mit mehr als 245 Millionen Hörer pro Monat - wegen irreführender Werbung für das Google Pixel 4 verklagt. Die Anschuldigung: Sie hätten in den Jahren 2019 und 2020 fast 29.000 irreführende Empfehlungen von bekannten Radiopersönlichkeiten ausgestrahlt, in denen diese für die Nutzung des Google Pixel 4 und ihre Erfahrungen damit warben.

Der Haken: Den Moderatoren wurden vor der Aufnahme und Ausstrahlung der meisten Werbespots keine Pixel 4 zur Verfügung gestellt, so dass sie die Smartphones weder besaßen noch regelmäßig nutzten. Stattdessen stellte Google iHeartMedia Skripte zur Verfügung, die Sätze über das Pixel 4 enthielten wie:

"Es ist meine Lieblings-Handykamera, vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen, dank des Nachtsichtmodus"

"Ich habe studioähnliche Fotos von allem gemacht" und

"Es ist auch großartig darin, mir zu helfen, Dinge zu erledigen, dank des neuen sprachaktivierten Google Assistant, der mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen kann."

"Google und iHeartMedia haben Influencer dafür bezahlt, für Produkte zu werben, die sie nie benutzt haben, und damit die Regeln für wahrheitsgemäße Werbung in eklatanter Weise missachtet", erklärte Samuel Levine, Direktor des Bureau of Consumer Protection, in einer Stellungnahme. Die FTC werde nicht aufhören, gemeinsam mit ihren Partnern gegen irreführende Werbung vorzugehen und sicherzustellen, dass Unternehmen, die gegen die Regeln verstoßen, einen Preis zahlen.

Wie die FTC bekannt gab, wurde die Klage beigelegt und Google und iHeartMedia die Irreführung der Öffentlichkeit in zukünftigen Werbespots verboten. Außerdem müssen sie 9,4 Millionen Dollar Strafe zahlen - für Google-Mutter Alphabet angesichts 69 Milliarden Dollar Umsatz und knapp 14 Milliarden Dollar Nettogewinn im vergangenen Quartal eher Peanuts.

"Wir freuen uns, dieses Problem gelöst zu haben", erklärte Google-Sprecher José Castañeda gegenüber TechCrunch. "Wir nehmen die Einhaltung der Werbegesetze ernst und haben Prozesse eingerichtet, die sicherstellen sollen, dass wir die einschlägigen Vorschriften und Branchenstandards einhalten.