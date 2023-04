Während es bei den Gerüchten ums iPhone 15 Pro heiß hergeht - man streitet sich über physische und kapazitive Tasten -, geht es bei denen ums normale iPhone 15 und das 15 Plus deutlich ruhiger zu.

Auf der chinesischen Plattform Weibo wurden vergangene Woche Informationen geleakt (via Macrumors), denen zufolge das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus auf der Rückseite ein mattes bzw. satiniertes Glas bekommen sollen. Damit würden sich die beiden Standardmodelle optisch an die Pro-Modelle des iPhone 14 annähern, deren Rückseiten bereits einen solchen Effekt besitzen.

Die Quelle ist zwar anonym, hat zuvor aber bereits korrekt vorhergesagt, dass das iPhone 14 in Gelb erscheinen würde.

In den vergangenen Jahren hat sich der iPhone-Produktionszyklus dahin verschoben, dass interessante neue Designänderungen erst in den Pro-Modellen erscheinen und mindestens ein Jahr später erst in den regulären Modellen. Wenn Sie also immer das Neueste vom Neuesten von Ihrem iPhone erwarten, kommen Sie nicht drumherum, den Aufpreis dafür zu zahlen - beim iPhone 14 ist das ein Unterschied von mindestens 300 Euro.

Die spannendste Neuerung am iPhone 14 Pro war die Dynamic Island, die Gerüchten zufolge nun auch bei den regulären Modellen des iPhone 15 Einzug halten soll; das matte Glas auf der Rückseite schlägt in dieselbe Kerbe.

Bei den Pro-Modellen hingegen sollen die Bildschirmränder schmäler werden, die Kanten runder und die Kamera größer, während der Edelstahl-Rahmen durch Titan ersetzt werden soll und die physischen Tasten an der Seite durch kapazitive mit Taptic Engine. Zusammengefasst soll es beim iPhone 15 Pro also hauptsächlich viele kleine Änderungen im Detail geben, aber kein deutlicher Unterschied zum Design der Modelle des Vorjahres. Was Sie bei der iPhone-15-Reihe konkret erwarten können, erfahren Sie in unserem ausführlichen Beitrag. (Macwelt)