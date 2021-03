In Berlin wurde der erste Huawei Flagship-Store in Deutschland eröffnet. Der Store bietet rund 450 qm Fläche und soll das breite Produkt-Portfolio von Huawei dem Kunden näher bringen. Der Huawei-Store befindet sich am Kurfürstendamm 11.

Huaweis Store ist dabei in fünf Bereiche unterteilt: Smart Office, Fitness & Gesundheit, Entertainment, Smart Home und Reisen. Zudem möchte man laut Huawei den Fokus auf einen umfangreichen Service sowie die "Same Day"-Reparatur legen. Geöffnet hat der Laden von Montag bis Samstag zwischen 10 und 20 Uhr.

Aktuell ist der Betrieb in Huaweis Flagship-Store allerdings noch stark eingeschränkt. So kann man momentan nur mit vorheriger Terminanmeldung, der vorab online auf einer speziellen Webseite vereinbart wird, im neuen Store shoppen. Interessierte Kunden erhalten so einen persönlichen Store-Termin, an dem man vor Ort das Portfolio von Huawei in Ruhe anschauen und ausprobieren kann. (PC-Welt)