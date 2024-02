Auf einen Blick

Pro LTE-Modem eingebaut

ausgezeichnete Tastatur

viele Anschlüsse

leiser Lüfter

36 Monate Garantie Kontra 16:9-Format

mittelmäßige Bildqualität

SSD nicht besonders schnell

Fazit Mit dem Elitebook 640 G10 gehen Sie auf Nummer sicher: Das günstige Business-Notebook liefert verlässliche Standardqualität bei Verarbeitung und Leistung, es punktet außerdem mit einer hervorragenden Tastatur. Sein auffälligstes Ausstattungsmerkmal ist das 4G-Modem – wer darauf angewiesen ist, findet in dieser Preisklasse kaum bessere Alternativen. Bei Details müssen Sie dafür aber Kompromisse machen und zum Beispiel eine langsame SSD und die mittelmäßige Displayqualität akzeptieren. Weitere Profi-Notebooks für unterwegs, Home-Office oder Büro finden Sie in unserem großen Vergleichstest: Die besten Business-Laptops im Vergleich.

Das HP Elitebook 640 ist ein klassischer Arbeits-Laptop für den Schreibtisch und unterwegs: Er bietet ein kompaktes 14-Zoll-Format, trotzdem viele Anschlüsse für die Büro-Peripherie und als Extra ein 4G-Modem: Das Intel XMM 7560R unterstützt LTE-Advanced Pro mit Cat 16, was theoretisch bis zu 1 Gbit/s im Download ermöglicht, in der Praxis in Deutschland je nach Provider bis zu 500 MBit/s.

Abgesehen davon findet sich im Business-Notebook aus technischer Sicht aktuelle Standardkost, als Bonbon für Profi-Anwender gibt es eine lange Garantie von 36 Monaten.

Wie für ein Business-Notebook aus der Mittelklasse üblich, vermeidet das Elitebook 640 optische Auffälligkeiten: Das Gehäuse kommt im üblichen silberfarbenen Aluminiumgehäuse. Am oberen Rand des Displays sitzt ein Schiebeschalter, mit dem sich die Kamera abdecken lässt. Der Laptop ist solide verarbeitet, lässt sich bequem mit einer Hand öffnen und das stabile Displayscharnier hält den Bildschirm zuverlässig im eingestellten Winkel.

Test Ausstattung: 4G und viele Anschlüsse

Das 14-Zoll-Format bietet den Vorteil, dass sich im Gegensatz zu kleineren Notebooks viele Anschlüsse am Gehäuse unterbringen lassen, zumal HP das 640 mit einer Bauhöhe von rund 20 Millimetern nicht extra schlank gebaut hat.

Am Schreibtisch lassen sich dank HDMI, zweimal Typ-C und zweimal Typ-A zahlreiche Peripheriegeräte anschließen, für stabile Internetkonnektivität sorgt ein Gigabit-LAN-Anschluss. Ein Typ-C-Port unterstützt Thunderbolt 4 mit USB-Datenraten bis zu 40 Gbit/s, an der anderen Typ-C-Buchse überträgt passender externer Speicher mit bis zu 10 Gbit/s. An beiden Anschlüssen können Sie das Notebook mit dem mitgelieferten 65-Watt-Netzteil laden.

Zudem hat das Elitebook noch einen Hohlstecker für ältere Netzteile. Ein Einschub für Speicherkarten fehlt, dafür gibt es einen für Smart-Cards. Die Front-Kamera löst aber nur mit 720p auf.

Test Bildschirm: Gut genug fürs Büro

Nicht auf dem aktuellen Stand der Technik ist das Elitebook 640 auch beim Bildschirm: Er verwendet noch das Seitenformat 16:9, das für den Office-Einsatz praktischere 16:10 bleibt bei HP den teureren Elitebook-Serien 840 und 1040 vorbehalten.

Die Bildqualität genügt für den Büroeinsatz. Unterwegs unter Sonneneinstrahlung ist die maximale Helligkeit von knapp 250 cd/qm trotz der matten Displayoberfläche aber zu niedrig, um ergonomisch am Notebook arbeiten zu können. Auch beim Kontrast liefert das 640 keine überragenden Werte, gleiches gilt für die Farbwiedergabe - für Word und Excel reicht's aber.

Test Bedienung: Optimal für Vielschreiber

Ebenfalls wichtig für Texte, Tabellen und sonstige Officeanwendungen ist eine gute Tastatur: Hier punktet das Elitebook 640, obgleich ihm aufgrund des kompakten Gehäuses ein Nummernblock fehlt. Beim Tippen bekommen Sie eine sehr klare Druckrückmeldung, trotzdem bleibt die stabil eingebaute Tastatur leise.

Ebenfalls sehr angenehm lässt sich das Touchpad bedienen: Es bietet ein ausgesprochen deutliches Feedback auf einen Mausklick, unabhängig davon, wo Sie auf der großen Touchpad-Fläche klicken. Für unseren Geschmack könnte die Oberfläche etwas griffiger sein, was schnelle und präzise Mausbewegungen erleichtern würde.

Test Rechenleistung: Standardtempo, aber langsame SSD

Im Elitebook 640 G10 kommt ein Core i7 aus Intel 13.Generation Raptor Lake zum Einsatz: Der Core i7-1355U arbeitet mit zehn Kernen - davon sind zwei leistungsfähige P-Cores - sowie 12 Threads. Der Arbeitsspeicher ist 16 GB groß und besteht aus einem DDR4-3200-Riegel: Der zweite DIMM-Steckplatz ist frei, sodass sich das RAM problemlos erweitern lässt. Die Unterseite öffnen Sie, nachdem Sie fünf Kreuzschlitzschrauben gelöst haben.

In System-Tests wie PC Mark 10 und Crossmark liefert das Elitebook 640 das für diese Ausstattung erwartbare Tempo, arbeitet aber langsamer als andere Notebooks mit dem gleichen Prozessor. Das liegt zum einen am kompakten Gehäuse, das weniger Platz fürs Kühlsystem und weniger Abwärmefläche bietet, weshalb HP die CPU-Leistungsaufnahme auf 51 (maximal) beziehungsweise 24 Watt (Standard) begrenzt. In einem 16-Zoll-Notebook ist die gleiche CPU deshalb im Cinebench R23 und R24 rund 10 bis 15 Prozent schneller.

Zum anderen wählt HP mit der SSSTC CL4 keine besonders schnelle SSD: Sie schneidet im Storage-Test des PC Mark 10 deutlich schlechter ab als andere 512-GB-Laufwerke.

Test Betriebsgeräusch: Der Lüfter läuft immer leise

Was Ihnen das Elitebook beim Tempo vorenthält, bekommen Sie bei der Ergonomie zurück: Das Notebook arbeitet stets leise und erwärmt sich kaum. Der Lüfter läuft unter Last mit maximal 38 dB(A) - das bekommen Sie nur mit, wenn es im Büro mal ganz leise ist. Zudem bleibt die Temperatur mit höchstens rund 40 Grad auf der Unterseite stets unkritisch, sodass Sie das Notebook zum Arbeiten unterwegs auch problemlos auf den Oberschenkeln platzieren können.

Test Akkulaufzeit: Ordentlich mit Verbesserungspotenzia

Das Elitebook wiegt 1,45 Kilogramm, ein übliches Gewicht für einen 14-Zoll-Laptop. Im Akkutest erreicht es knapp 13 Stunden - das ist ordentlich. Allerdings baut HP nur einen Akku mit 51,3 Wattstunden ein, was eine längere Laufzeit verhindert.

Nach einer Stunde an der Steckdose ist der Akku zu 82 Prozent geladen - standardmäßig begrenzt HP die Ladekapazität auf 85 Prozent, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Testergebnisse und technische Daten

HP Elitebook 640 G10 (817N3EA): Testergebnisse

Geschwindigkeit bei Büro-Programmen 85 Punkte (von 100) Geschwindigkeit bei Multimedia-Programmen 60 Punkte (von 100) Leistung 3D Mark 26 Punkte (von 100) Cinebench R23 7437 Cinebench R24 422 Display: Helligkeit / Helligkeitsverteilung / Kontrast 249 / 88 Prozent / 810:1 Display entspiegelt ja Display: Abdeckung Farbraum (in Prozent) sRGB: 62 / Adobe-RGB: 46 / DCI-P3: 46 Display: Farbtreue (Abweichung Delta-E) 2,46 Akkulaufzeit (Stunden:Minuten): WLAN-Test 12:57 Betriebsgeräusch unter Last 38 dB(A) Temperatur Oberseite / Unterseite 35 / 42° Celsius

HP Elitebook 640 G10 (817N3EA): Ausstattung

Prozessor Intel Core i7-1355U Taktrate Standard-Takt: 2,6 GHz (P-Cores); 1,2 GHz (E-Cores); Turbo-Takt bis zu 5,0 GHz (P-Cores); 3,7 GHz (E-Cores) Kerne / Threads 10 / 12 (2 P-Cores + 8 E-Cores) RAM 16 GB DDR4-3200 (austauschbar, 1 Steckplatz frei) Grafikkarte Intel Iris Xe (in CPU integriert) Laufwerk NVMe-SSD SSSTC CL4 (PCIe 4.0 × 4) nutzbare Kapazität 475,67 GB Format M.2 2280 Netzwerk: LAN / WLAN / Bluetooth / Mobil Gigabit / WiFi-6E (Intel AX211) / 5.3 Betriebssystem Windows 11 Pro Display: Diagonale / Auflösung / Format 14 Zoll / 1920 × 1080 / 16:9 Punktdichte / Wiederholrate 157 ppi / 60 Hz Gewicht: Notebook (mit Akku) / Netzteil 1450 / 340 Gramm Akku: Kapazität 51,3 Wh Anschlüsse rechts 1x HDMI 2.1, 1x Typ-A USB 3.2 Gen 1, 1x Typ-C (USB 3.2 Gen 2), 1x Typ-C mit Thunderbolt 4 (USB 4), 1x Audioausgang/-eingang, 1x SIM-Karten-Einschub, 1x Strom Anschlüsse links 1x Typ-A USB 3.2 Gen 1, 1x Gigabit-LAN, 1x Einschub für Smart Card, 1x Sicherheitsschloss Weitere Ausstattung Kamera (720p), Fingersensor

