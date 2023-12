1. Gesichtserkennung: Kamera reinigen

Wenn das Entsperren Ihres Smartphones über die Gesichtserkennung nach etlichen Versuchen immer noch nicht gelingt, obwohl Ihr Aussehen dem üblichen Erscheinungsbild entspricht, behindert möglicherweise Schmutz vor der Frontkamera, zu wenig Licht oder direktes Sonnenlicht die Erkennung. Reinigen Sie den Bereich der Frontkamera.

Achten Sie auf ausreichendes Licht, damit die Kamera Sie richtig erfassen kann. Stellen Sie beim Entsperren außerdem sicher, dass die Sonne nicht direkt hinter Ihnen steht - Gegenlicht kann die Gesichtserkennung irritieren.

2. Fingerabdruck: Sensor reinigen

Reagiert der Fingerabdrucksensor nicht wie gewohnt, sind die häufigsten Ursachen eine Verschmutzung des Sensors oder ein feuchter, dreckiger Finger. Reinigen Sie den Sensor mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie gründlich ab. Sollte die Fingererkennung dennoch nicht funktionieren, verwenden Sie den Abdruck eines anderen Fingers, sofern Sie ihn in Android hinterlegt haben. Das gilt auch, wenn sich Ihr Fingerabdruck durch eine kleine Verletzung oder starke Beanspruchung, zum Beispiel bei der Gartenarbeit, temporär verändert hat.

3. PIN zurücksetzen

Bei Android-Smartphones ist die PIN die beliebteste Art, den Bildschirm zu sperren. Auch wenn Sie Ihr Handy mit Gesichtserkennung oder Fingerabdruck schützen, müssen Sie immer zuerst eine PIN festlegen, mit der Sie Ihr Gerät entsperren können, auch wenn die anderen Methoden nicht funktionieren (Schritt 1 und 2).

Wenn Sie die PIN vergessen haben, ist das kein Grund zur Panik. Mithilfe Ihres Google-Kontos können Sie Ihr Smartphone eventuell wieder entsperren. Möglich macht dies die Funktion "Mein Gerät finden", die dazu dient, ein verlorenes Smartphone wiederzufinden. Bei einigen älteren Geräten können Sie damit ebenfalls die PIN ändern.

4. Pin ändern über Android Find

Rufen Sie dazu etwa am PC im Browser die Seite android.com/find auf. Melden Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Google-Konto an. Haben Sie mehrere Smartphones, klicken Sie links oben auf das gewünschte Gerät. Gehen Sie dann in der linken Spalte auf "Gerät sperren".

Wird Ihnen nun die Option angeboten, eine neue PIN festzulegen, können Sie damit die bisherige PIN ersetzen. Ist dies bei Ihrem Gerät nicht möglich, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

5. Pin ändern über Herstellerdienste

Viele Hersteller bieten eigene Dienste zur Ortung des Mobiltelefons an, die auch eine Passwortänderung zulassen. Bei Samsung heißt die Funktion "SmartThings Find" (früher "Find My Mobile"), sie ähnelt der Google-Funktion. Voraussetzung ist, dass Sie die Funktion "Remote-Entsperrung" auf Ihrem Handy unter "Sicherheit und Datenschutz -› Find my Mobile" aktiviert haben.

Öffnen Sie die Website smartthingsfind.samsung.com im Browser auf Ihrem PC. Melden Sie sich mit Ihrem Samsung-Konto an. Wenn Sie mehrere Geräte besitzen, klicken Sie links auf das gewünschte Handy. Um das Smartphone zu entsperren, klicken Sie auf "Entsperren" und bestätigen den Vorgang.

