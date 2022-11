Einen Monat nach dem Erscheinen des Google Pixel 7 (Pro) gibt es bereits die ersten Hinweise über die mögliche technische Ausstattung der Nachfolger-Generation Pixel 8. So entdeckten die Kollegen von WinFuture in öffentlich zugänglichen Code-Quellen zwei neue Geräte mit dem Codenamen "Shiba" und "Husky", die beide mit Android 14 "Upside Down Cake" laufen und mit einem neuen Tensor G3 System-on-a-Chip (SoC) ausgestattet sind. Entwickelt wurde das SoC erneut gemeinsam mit Samsungs Exynos-Abteilung.

Der Chip trägt laut WinFuture den Codenamen "Zuma" und ist mit dem gleichen 5G-Modem wie dem im Pixel 7 verwendeten Tensor G2 ausgestattet. Der Prozessor soll aber auf Samsungs, im 3-Nanometer-Verfahren gefertigten Exynos 2300 basieren, allerdings mit den Google-typischen AI/ML-Verbesserungen. Ein 3 nm, Exynos-2300-basierter Tensor-Chip würde zu den Informationen passen, die der bekannte und offensichtlich gut vernetzte Pixel-Hardware-Leaker Kuba Wojciechowski von Quellen erfahren hat.

“Zuma" is most likely going to be fabricated on the Samsung 3nm GAAFET process node, which, as I’ve been told by sources in the industry, is looking very good so far with efficiency that should at least match TSMC’s 3nm process. We will see how it turns out in the end, though.