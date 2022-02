Wie aus einem Bericht des amerikanischen Nachrichtenmagazins CNBC hervorgeht, plant Google in den USA die Rückkehr der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Büros - drei 3 Tage pro Woche. Neben der Einführung von Hybrid Work senkt das Unternehmen zusätzlich einige Vorgaben, die in Verbindung mit der Pandemie für die Beschäftigten galten.

CNBC bezieht sich dabei auf eine E-Mail, die David Radcliffe, Vice President von Google Real Estate and Workplace Services diese Woche an die Mitarbeiter in der San Francisco Bay Aera schrieb. Darin erklärte er, dass Google die Regeln bezüglich Impfung, Tests, Social Distancing und Masken lockern wird. Um den Beschäftigten die Rückkehr so angenehm wie möglich zu machen, sollen auch die Google-typischen Vergünstigungen wie Fitnesscenter, Massagen und Shuttleservice wieder zur Verfügung stehen.

Lockerung bei Abstand und Impfpflicht

Während Google noch im Dezember 2021 scharfe Kante zeigte und Beschäftigten ohne Impfnachweis mit Gehaltseinbußen drohte, bestätigte ein Sprecher des Konzerns jetzt gegenüber CNBC, dass das Unternehmen für eine Beschäftigung in den USA keine Impfung mehr verlange. Google-Sprecherin Lora Lee Erickson lehnte es allerdings ab, genaue Gründe für die Lockerungen zu nennen.

Weiterhin will Radclliff laut seiner Mitteilung für die Mitarbeitenden in der Bay Area auch die im Januar für alle Beschäftigten eingeführte Testpflicht aufheben. Dies gelte allerdings nicht für Ungeimpfte, denen der Zutritt gewährt wird. Für sie sollen weiterhin vorgegebene Regeln wie Test-und Maskenpflicht gelten.

"Wir geben den Mitarbeitern, die gerne ins Büro kommen möchten, die Möglichkeit, dies zu tun, wo immer es sicher möglich ist. Diejenigen, die dazu nicht bereit sind, können weiterhin von zu Hause aus arbeiten", sagte Erickson gegenüber CNBC. "Angesichts der aktuellen Bedingungen in der Bay Area freuen wir uns, dass unsere Mitarbeiter, die sich dafür entscheiden, ins Büro zu kommen, nun die Möglichkeit haben, auf mehr Räume und Dienstleistungen vor Ort zuzugreifen, um zu arbeiten und sich mit Kollegen auszutauschen." (bw)