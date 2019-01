Nachdem Google im Vorjahr mit dem Siegel Android Enterprise Recommended bereits Smartphones auszeichnete, die sich aufgrund spezieller Eigenschaften besonders gut für den Business-Einsatz eignen, sind nun die Anbieter von Enterprise-Mobility-Management-Lösungen an der Reihe. Im Fokus stehen dabei laut Google die Firmen, die am besten dafür gerüstet sind, Unternehmen dabei zu unterstützten, die robusten Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen der Android-Plattform voll auszuschöpfen.

"Da wir im Laufe der Jahre eng mit EMM-Partnern zusammengearbeitet haben, wissen wir, was es braucht, um in diesem Bereich Spitzenleistungen zu erbringen", schreibt Will Ro, Leiter von Googles Android-Enterprise-Partnerprogramm, in einem Blog-Post. "Mit diesem Programm identifizieren wir Partner, die die umfassendsten technischen Lösungen anbieten und über kompetente Teams verfügen, die sich auf moderne Android-Sicherheit und -Management konzentrieren."

Die von Google empfohlenen Anbieter umfassen aktuell neun (von insgesamt 60) EMM-Partner, nämlich BlackBerry, Google Cloud (Cloud Identity), IBM MaaS360, i3 Systems (CLOMO), Microsoft (Intune), MobileIron, SoftBank (Business Concier Device Management, BCDM), SOTI (MobiControl) und VMware (Workspace ONE). All diese Firmen, so Ro, verfügten über validierte Lösungen oder brächten solche im Laufe des Jahres auf den Markt.

Nachdem Android Enterprise verschiedene Nutzungsmodelle unterstützt, sind die Anforderungen - selbst für die Top-Player - nicht eben niedrig: Um von Google mit dem Gütesiegel bedacht zu werden, müssen Anbieter

mindestens zwei der drei wichtigsten Deployment-Modelle unterstützen: Verwaltung von Arbeitsprofilen (Work Profile Management - ByoD, COPE), die vollständige (Full Device Management - COBO) sowie die individuelle Geräteverwaltung (Dedicated Device Management - COSU Kiosk Mode, Rugged Devices);

unter Beweis stellen, dass sie fortschrittliche Security- und Management-Funktionen - sprich Android-Enterprise-APIs - nutzen;

Admin-Konsolen verwenden, die die Einrichtung von Android Enterprise erleichtern;

Dokumentationen und Leitfäden vorweisen, die Best Practices für die Einrichtung und Konfiguration von Android Enterprise bieten;

Google-geschultes Personal im Außendienst, im technischen Pre-Sales und im Deployment-Support vorweisen;

sich verpflichten, über die neuesten Android-Produktfunktionen und Trainingsanforderungen auf dem Laufenden zu bleiben.

(Die vollständige Liste der Anforderungen finden Sie hier)

Nicht ganz kritiklos

In Branchenkreisen sorgte die Zusammensetzung der aktuellen Liste für etwas Kopfschütteln, nämlich in Hinblick auf Microsoft. So wies der Android- und Enterprise-Mobility-Spezialist Jason Bayton auf Twitter darauf hin, dass Microsoft Intune zu viele Funktionen fehlten, um hier aufgeführt zu sein. Sein französischer Kollege Nicolas Raison vermerkte jedoch, dass Microsoft noch elf Monate Zeit habe, die erforderlichen Features nachzuliefern. Er hoffe nur, dass der aktuelle Status der verschiedenen EMM-Lösungen irgendwo aufgeführt werde. Andernfalls wäre es unfair gegenüber VMware und MobileIron, die beim Support von Android Enterprise klar vorne lägen.