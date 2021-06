Die Tastatur ist eines von zwei primären Eingabegeräten, über die Sie mit Ihrem Rechner interagieren. Für Vieltipper kann sich daher die Investition in ein etwas kostspieligeres Keyboard mit nützlichen Funktionen lohnen. Es sind jedoch nicht alle Ausstattungsmerkmale in jedem Fall erforderlich. Sie hängen vom persönlichen Geschmack ab - beispielsweise die Drahtlosverbindung über Bluetooth oder auch das kompaktere TKL-Format (Tenkeyless), bei dem der Nummernblock entfällt. Andere Funktionen können aber einen gewaltigen Unterschied für Ihr Tipperlebnis machen. Deshalb stellen wir Ihnen fünf Tastaturmerkmale vor, die Sie im Hinterkopf behalten sollten.

Billige Tastaturen verwenden meistens schwammige Rubberdome-Schalter. Sie finden sich oft im Lieferumfang von Fertig-PCs. Damit tun Sie Ihren Händen keinen Gefallen. Mechanische Schalter benötigen normalerweise weniger Kraft, um einen Tastendruck zu registrieren. Wenn Sie sich erst einmal daran gewöhnt haben, werden Ihre Finger und Handgelenke beim Tippen in der Regel weniger belastet. Zu den bekanntesten zählen hierbei die MX-Schalter der deutschen Firma Cherry, die mit verschiedenen Schaltcharakteristiken vorliegen. Damit wenden Sie weniger oder mehr Kraft für das Auslösen auf und erhalten ein spür- oder hörbares Feedback. Hersteller wie Logitech, Razer oder Steelseries bieten ebenfalls verschiedene Schalter an. Ausschlaggebend ist der persönliche Geschmack. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, mehrere Schaltervarianten auszuprobieren.

Ein zusätzliches Ausstattungsmerkmal von Tastaturen stellt ein USB-Hub respektive USB-Passthrough dar. USB-betriebene Peripheriegeräte werfen zwei lästige Probleme auf: Zunächst einmal verursachen sie ein Kabelwirrwarr. Dazu kommt, dass Sie ein USB-Gerät oftmals an der Rückseite Ihres PCs anschließen müssen - das ist umständlich. Mit einem USB-Passthrough stellen Sie dagegen eine Verbindung über den USB-Port an der Tastatur her. Das ist nicht nur wesentlich einfacher, sondern es hilft Ihnen auch dabei, das Kabel ordentlich zu verlegen oder ein Gerät mit einem kürzeren Kabel zu verwenden.

Doch nicht jede Tastatur mit einem USB-Anschluss unterstützt auch Passthrough. Denn manche Anschlüsse sind nur zum Aufladen von Mobilgeräten gedacht. Wenn Sie nach einem Passthrough-Anschluss suchen, stellen Sie sicher, dass auf der Verpackung oder in der Produktbeschreibung steht, dass diese Funktion auch tatsächlich vorhanden ist.

Eine weitere nützliche Funktion für Tastaturen ist die Einzeltastenbeleuchtung. Wenn Sie ein Notebook an einem dunklen Ort nutzen, wie beispielsweise im schummerigen Wohnzimmer, Flugzeug oder nachts im Freien, bietet eine beleuchtete Tastatur klare Vorteile. Auch bei Desktop-PCs hat sie Vorteile. Kann das Keyboard überdies den RGB-Farbraum mit rund 16,8 Millionen Farben darstellen, so lassen sich sogar farbcodierte Tastaturbereiche einrichten, um beim Spielen oder bei so ziemlich jeder anderen produktiven Anwendung einen bestimmten Tastensatz leichter zu finden.

Den Ratschlag, keine Getränke um die Tastatur herum aufzustellen, hört man oft, befolgt ihn am Ende jedoch zumeist nicht. Deshalb unser Tipp: Investieren Sie in eine Tastatur, die ab Werk schon spritzwassergeschützt ist. Die Schutzlösungen unterscheiden sich je nach Hersteller. Lenovo-Notebooks mit Spritzwasserschutz haben beispielsweise in der Regel strategisch platzierte Abflusslöcher, durch welche Flüssigkeit austreten kann, ohne hierbei wichtige Komponenten zu beschädigen. Allerdings bedeutet dieser Ansatz auch, dass Sie Ihren Laptop austrocknen lassen müssen, bevor Sie ihn wieder einsetzen können. Es gibt des Weiteren komplett wasserdichte Tastaturen, die spritzwassergeschützte Variante ist jedoch häufiger erhältlich.

Überaus nützlich sind außerdem zusätzliche Medientasten und eine Lautstärkewalze. Denn eine Tastenkombination mit der Funktionstaste ist eigentlich nur ein schlechter Ersatz für dezidierte Medientasten. Der Umweg klappt natürlich, ist allerdings umständlich. Dezidierte Medientasten erleichtern Ihnen das Leben, weil sich Webplayer - wie zum Beispiel von Youtube oder Netflix, jedoch auch von Onboard-Apps wie Spotify oder VLC - direkt steuern lassen. Sie haben die Kontrolle, ohne Ihre Hände von der Tastatur nehmen zu müssen.

Dabei sind Tastaturen mit Medientasten weiter verbreitet als Keyboards mit Lautstärkewalze. Der Begriff ist als Synonym für Räder, Knöpfe sowie horizontale Rollen zu verstehen. Sicher, Sie können die Lautstärketasten nach oben und unten drücken, ein schnelles Drehen oder Rollen einer Lautstärkewalze ist jedoch viel einfacher und intuitiver.

(PC-Welt)