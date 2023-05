1. Telefongeräte-Konfiguration öffnen

Öffnen Sie die Konfigurationsmaske Ihrer Fritzbox, klicken Sie in der linken Spalte auf den Eintrag "Telefonie" und wählen Sie dann "Telefoniegeräte" aus. Klicken Sie im Hauptfenster ("Telefonie -› Telefoniegeräte") in der Spalte, in der das Fritzfon angezeigt wird, auf das ganz rechts platzierte Stiftsymbol.

2. Eigene Klingeltöne hinzufügen

In dem daraufhin geöffneten Dialog "Schnurlostelefon Profil von FRITZ!Fon" greifen Sie über die vier Registerkarten "Schnurlostelefon (DECT)", "Klingeltöne", "Klingelsperre" und "Merkmale des Telefoniegerätes" auf einen Großteil der Sonderfunktionen zu.

Dass Sie im Register "Klingeltöne" auswählen können, mit welcher Melodie Ihr Fritzfon ankommende Anrufe signalisiert, ist nichts Besonderes. Das können alle Telefone. Wesentlich interessanter ist, dass Sie MP3-Sounds als Klingeltöne verwenden können. Um eine Datei auszuwählen, klicken Sie auf das Stiftsymbol.

3. Audiodateien hochladen

Im folgenden Dialog klicken Sie auf "Eigenen Klingelton hinzufügen" und dann auf "Datei auswählen". Wechseln Sie im nunmehr geöffneten Datei-Explorer in das Verzeichnis, in dem die MP3-Datei gespeichert ist, markieren Sie diese und klicken Sie auf "Öffnen". Möchten Sie die Bezeichnung des eigenen Klingeltons ändern, tippen Sie den Namen in das Eingabefeld. Nach einem abschließenden Klick auf "Übernehmen" wird die MP3-Datei an das Fritzfon übertragen.

In der Folge erhalten Sie die Meldung "Der Klingelton wurde erfolgreich hinzugefügt", die Sie mit einem Klick auf "OK" bestätigen.

4. Klingelton testen

Zurück in der Übersicht mit den Klingeltoneinstellungen wird Ihnen die soeben ausgewählte Datei im Feld hinter "Eigener Klingelton 1" angezeigt. Sie können nach dem gleichen Schema weitere Klingeltöne hinzufügen.

Sie wollen wissen, ob der neue Klingelton wie gewünscht abgespielt wird und wie er sich anhört? Dann scrollen Sie nach unten. Wählen Sie im Aufklappmenü den Eintrag "Eigener Klingelton 1" und klicken Sie auf "Testen". Nun sollte das Fritzfon mit dem ausgewählten Ton klingeln. Klicken Sie die Bildschirmmeldung weg.

