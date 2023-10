Auch für das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen kann eine individuelle KI-Lösung hilfreich sein - etwa wenn sie hilft, den Energieverbrauch zu optimieren und CO2 einzusparen. Industrieunternehmen können KI-unterstützt energieintensive Tätigkeiten so einplanen, dass diese immer dann stattfinden, wenn ein Energieüberschuss vorhanden ist, die Strompreise also niedrig sind. Zudem können Experten mit KI herausfinden, an welchen Stellen wie viel CO2 entsteht. Last, but not least kann KI auch das Nachhaltigkeits-Reporting erleichtern.