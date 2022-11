Wie der US-Fernsehsender ESPN berichtet, hatten etliche Besucher der Spiele USA gegen Wales und England gegen den Iran große Schwierigkeiten mit ihren digitalen Tickets, die ihnen in der offiziellen FIFA-App hätten bereitgestellt werden sollen. Der Organisator einer US-amerikanischen Fangroup sagte dem Sender, Tickets seien aus den Benutzerkonten verschwunden. Außerdem sei es einigen Fans unmöglich gewesen, gekaufte Tickets planmäßig an Dritte zu übertragen, mit denen sie das Spiel gegen Wales gemeinsam besuchen wollten.

Betroffene Fans wurden vom Personal angewiesen, sich zum Doha Exhibition & Convention Center im Stadtteil West Bay von Doha zu begeben. Dort soll sich vor dem Gebäude eine Schlange von etwa 500 Fußballfreundinnen und -freunden gebildet haben, die aufgebracht waren, weil sie fürchteten, das Spiel zu verpassen.

Viele Fans blieben ausgeschlossen

Vom Spiel England gegen den Iran berichteten ebenfalls einige Nutzer, dass Tickets aus ihrer App verschwunden waren. Andere konnten sich offenbar gar nicht mehr in ihrer App einloggen. Hier seien die Fans zum Hilfezentrum des Stadions und teilweise auch zum Doha Exhibition and Convention Centre in West Bay geschickt worden, wo man sich bemüht habe, die Probleme zu lösen.

Das Spiel England gegen den Iran wurde um 16 Uhr Ortszeit (14 Uhr mitteleuropäischer Zeit) angepfiffen. Hunderte von Fans sollen laut ESPN immer noch versucht haben, Zugang zum Stadion zu erhalten, als die Spieler das Khalifa International Stadium bereits verließen. Offensichtlich wurden weitere Verzögerungen durch Sicherheitsmaßnahmen verursacht, die englische Fans als "übertrieben streng" bezeichneten.

Bei der FIFA ist man sich der Probleme bewusst. Der Weltverband teilte in einer Erklärung mit: "Bei einigen Zuschauern gibt es derzeit ein Problem mit dem Zugriff auf ihre Tickets über die FIFA-Ticket-App. Die FIFA arbeitet daran, das Problem zu lösen. In der Zwischenzeit sollten Fans, die nicht auf ihre mobilen Tickets zugreifen können, ihre E-Mail-Konten überprüfen, mit denen sie sich bei der Ticketing-App registriert haben, um weitere Anweisungen zu erhalten." Falls Fans nicht auf ihre E-Mail-Konten zugreifen könnten, werde sich der "Ticket Resolution Point" am Stadion darum kümmern. (hv)