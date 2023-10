Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat den 59-jährigen Ferri Abolhassanzum neuen Vorstandsmitglied T-Systems in den Vorstand der Deutschen Telekom berufen. Der promovierte Informatiker folgt zum 1. Januar 2024 Adel Al-Saleh.

Al-Saleh geht zu SES

Adel Al-Saleh, der seit dem 1. Januar 2018 die Geschicke von T-Systems leitete, verlässt, wie es heißt, auf eigenen Wunsch das Unternehmen. Er wird neue CEO beim luxemburgischen Satellitenbetreiber SES. SES betreibt unter anderem das Satellitensystem ASTRA. Adel Al-Saleh stellte damals T-Systems neu auf und verfolgte, wie er im CW-Interview erklärte, eine neue Strategie für die Telekom-Tochter.

Mit Abolhassan übernimmt ein alter Bekannter das Steuer bei T-Systems. Vor seiner derzeitigen Funktion als Geschäftsführer Sales und Service der Telekom - hier verantwortete er die Vertriebs- und Service-Aktivitäten der Telekom in Deutschland- war Abolhassan bereits lange Jahre bei T-Systems aktiv.

Abolhassan seit 2008 bei der Telekom

Er kam 2008 als Mitglied der Geschäftsführung zu T-Systems und übernahm dort den Unternehmensbereich Systems Integration. Ab 2010 führte Abolhassan den Bereich Produktion, bis er 2013 für die gesamte Delivery verantwortlich zeichnete. Ab 2015 leitete er die IT-Division mit rund 30.000 Mitarbeitern und 4.000 Kunden. Unter seiner Ägide sollte T-Systems damals mit der Open Telekom Cloud zu einem der größten Anbieter von Public-Cloud-Ressourcen aufsteigen.

Seine berufliche Laufbahn begann Abolhassan in der Forschung und Entwicklungsabteilung von Siemens in München. Danach wechselte er zu IBM nach San Jose. Ab 1992 war er beim Softwarehersteller SAP in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt als Senior Vice President der globalen Geschäftseinheit Retail Solutions. Nach vier Jahren in der Unternehmensführung von IDS Scheer als Co-CEO und Co-Chairman kehrte Abolhassan 2005 zu SAP zurück, bis er dann 2008 zur Telekom wechselte.

Kontinuität bei T-Systems

Für Telekom-Chef Tim Höttges steht die Berufung von Abolhassan "für Kontinuität bei T-Systems". So werde er an die klare Strategie von T-Systems, die Al-Saleh während des schwierigen Transformationsprozesses der letzten Jahre eingeschlagen hat, anknüpfen.

Ferner lobt der bekennende KI-Fan Höttges Abolhassan als "ausgewiesenen Experten in den Wachstumsfeldern der IT: Digitalisierung, Cloud, Security und AI", der wisse, wie man in Wachstumsmärkten agiert und langfristig erfolgreich ist.