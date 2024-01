Scouting- und Rekrutierungsentscheidungen für Spitzensportmannschaften, insbesondere im Fußball, sind mit Investitionen in Millionenhöhe, langfristigen Verträgen und einem hohen Maß an Unsicherheit in Bezug auf Leistung und Return on Invest verbunden.

Angesichts dieser Risiken ist es kein Wunder, dass auch bei der Suche nach neuen Talenten zunehmend Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. So nun auch beim FC Sevilla. Bislang setzte der aufstrebende LaLiga-Verein bei der Spielerauswahl auf einer Kombination aus subjektiver Beobachtung und manueller Datenanalyse. Dieser Ansatz hat jedoch einige Einschränkungen, da er zeitaufwändig ist und nur eine begrenzte Anzahl von Faktoren berücksichtigt.

Auf einer Kunden- und Partnerveranstaltung in Barcelona stellten IBM und der FC Sevilla nun Scout Advisor vor. Dabei handelt es sich um ein generatives KI-Tool, das dem Scouting-Team des spanischen Fußballclubs eine umfassende, datengestützte Identifizierung und Bewertung potenzieller Neuzugänge ermöglichen soll. Scout Advisor basiert auf watsonx, IBMs KI- und Datenplattform für Unternehmen, und wird in die bestehende Suite datenintensiver, selbst entwickelter Anwendungen des FC Sevilla integriert.

GenAI erobert den Fussball

Die gemeinsam von der Datenabteilung des FC Sevilla und dem IBM Client Engineering Team entwickelte Lösung nutzt natürliche Sprachverarbeitung und die Basismodelle von watsonx, um riesige Informationsmengen aus den bestehenden Datenbanken des Vereins zu durchsuchen und zu analysieren. Dazu gehören sowohl quantitative Daten wie Größe und Gewicht, Geschwindigkeit, Anzahl der Tore oder Spielminuten als auch qualitative, unstrukturierte Daten wie die Textanalyse von über 200.000 Scouting-Berichten.

Der Fußballclub kann dabei mehrere große Sprachmodelle (LLMs) verwenden, um die Genauigkeit und Effizienz der Spieleridentifizierung zu verbessern. Scout Advisor verwendet die Sprachanweisungen der Scouts des FC Sevilla, die die wichtigsten Eigenschaften der gesuchten Spieler beschreiben. Anschließend werden auf der Grundlage der angegebenen Prompts kuratierte Listen von Kandidaten erstellt - inklusive vollständiger Scouting-Berichte für jeden einzelnen Spieler. Darüber hinaus verbindet Scout Advisor jeden Spieler mit den eigenen Datenanwendungen des FC Sevilla, um die Spielerdaten zu verwalten.

Auch zahlreiche andere Fußballclubs setzen bereits Künstliche Intelligenz beim Scouting ein. So wird aiScout etwa von Premier-League-Vereinen wie Chelsea und Arsenal sowie vom irischen Fußballverband genutzt. Scoutastic wiederum kommt unter anderem beim DFB und den Bundesligavereinen Werder Bremen und BYER Leverkusen zum Einsatz. Mit der Möglichkeit, die unstrukturierten Daten aus unzähligen Scouting-Berichten mit Hilfe von GenAI auszuwerten, dürfte sich der FC Sevilla dennoch einen kleinen Vorsprung erspielt haben.