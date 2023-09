Auf diese Weise muss der Empfänger nicht erst einen Anhang öffnen oder einem Link folgen und kann sich sofort einen Überblick - etwa zu aktuellen Zahlen - verschaffen. Dies erledigen Sie mit einer speziellen Excel-Funktion, die Sie zuerst installieren müssen.

Dazu klicken Sie auf "Datei -› Optionen -› Symbolleiste für den Schnellzugriff", stellen unter "Befehle auswählen" die Option "Alle Befehle" ein und scrollen danach in der Liste nach unten zum Eintrag "E-Mail-Empfänger [An E-Mail-Empfänger senden]". Markieren Sie den Eintrag und klicken Sie auf "Hinzufügen -› OK". Ganz oben in der Schnellstartleiste erscheint nun ein neues Icon.

Ein Klick darauf öffnet ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie die gesamte Arbeitsmappe als Anlage oder das aktuelle Blatt als Textkörper versenden möchten. Wählen Sie die zweite Option und bestätigen Sie mit "OK". Excel präsentiert sodann ein Mailformular, bei dem Sie lediglich noch den oder die Empfänger eintragen, einen Betreff eingeben und eventuell einen kurzen Einleitungstext hinzufügen.

In der Zeile oberhalb des Formulars stellen Sie über "Konten" das Outlook-Konto ein, das Sie verwenden wollen, passen gegebenenfalls die Optionen für den Versand an und klicken zuletzt auf "Aktuelle Auswahl senden". Excel wandelt die Tabelle jetzt in reinen Text um und entfernt sämtliche Formeln.

In der Tabelle enthaltene Links werden jedoch übernommen. Im Anschluss daran verschickt Excel die E-Mail über Outlook. Das Mailprogramm muss dazu nicht einmal geöffnet sein.

(PC-Welt)