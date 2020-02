Windows 7 und 10 laufen viel stabiler als das Absturz-geplagte Windows 95 und - auch wenn man sich über Geschmack streiten kann - sie sehen viel besser aus als XP. Warum soll man sich also von Windows verabschieden? Redmond zimmert schließlich ein solides Betriebssystem - man merkt dem aktuellen Windows die jahrzehntelange Erfahrung an. Doch es gibt auch kritische Stimmen: Den einen behagt nicht, in welche Richtung Redmond mit Windows 8 marschierte - weg vom PC, hin zum Smartphone, sagen sie. Andere wiederum fragen sich, wie Microsoft noch dreistellige Euro-Preise in Zeiten von 1,99-Euro-Apps rechtfertigt. Zugegeben: Dieser Vergleich hinkt, doch billig ist Windows wahrlich nicht. Zwar verschenkte Microsoft Windows 10. Doch mittlerweile kostet es wieder viel Geld. In unserer Galerie finden Sie darum kostenlose Programme, die entweder Alternativen zu Windows sind - oder auf anderem Wege weg von ausgetretenen Windows-Pfaden führen.

Manch einem mag der Umstieg auf Linux oder Mac zu radikal sein. In diesem Fall können Sie Windows auch einfach nur einen neuen Anstrich à la Linux oder Mac geben. Oder Sie wagen nur einen Teil-Umstieg - soll heißen: Sie lassen sich jederzeit die Möglichkeit offen, wieder zu Windows zurückzukehren. Das geht beispielsweise durch virtuelle Zweit-PCs oder indem Sie das neue Betriebssystem neben dem alten Windows einrichten und bei jedem PC-Start wählen können. Die Programme aus unserer Galerie helfen Ihnen dabei.

Es gibt noch ein Argument, das gegen Windows spricht: Die Sicherheit. Das Gros der Virenschreiber hat sich auf Windows eingeschossen, beziehungsweise auf die Programme, die unter Windows laufen. So greifen sie potentiell die meisten Opfer ab. Wenn mal wieder ein Sicherheits-Skandal die Windows-Welt beutelt, können Linux-User nur müde lächeln.

Ubuntu - Download

Ubuntu ist ein vollwertiges Betriebssystem, das auf Linux basiert und einen einfachen Einstieg, beziehungsweise Umstieg in die Linux-Welt ermöglicht. Linux Mint - kostenloser Download

Das auf Ubuntu basierende Linux Mint ist inzwischen zu einer der beliebtesten Linux-Distribution heran gereift. Insbesondere Windows XP-Nutzer finden sich schnell mit der übersichtlichen Oberfläche Cinnamon zu recht. VirtualBox

Wer Windows nicht ganz Lebewohl sagen will, richtet sich einen virtuellen Zweit-PC ein. Nexus

Es muss kein wirklicher Umstieg sein: Mit der Freeware Nexus holen sie sich die ausgesprochen übersichtliche Benutzeroberfläche des Mac auf den Windows-Rechner. Sehr praktisch! Linux Kernel

Der Kernel ist die Basis eines Betriebssystems. Dieser Linux Kernel enthält beispielsweise die meisten Treiber, die notwendig sind, um die angeschlossene Hardware ansprechen zu können. Achtung: Dieser Download ist nur was für Profis, die selbst kompilieren. UNetbootin

Vor dem Umstieg: Probieren Sie Ubuntu erst einmal aus. Debian - Download

Erneut wurde eine Version des freien Betriebssystems Debian GNU/Linux freigegeben und steht zum Download zur Verfügung. KNOPPIX

KNOPPIX ist ein Linux-System sowie eine Sammlung von GNU/Linux-Software, die eine Vielzahl von automatisch erkannten Hardwarekompo-nenten beinhaltet. Wine - Download

Wenn nach dem Umstieg auf Linux doch mal ein altes Windows-Programm genutzt werden muss. CrossFont

Das schlanke Tool CrossFont konvertiert für Sie im Handumdrehen Macintosh-Schriftarten für den Windowsrechner und auch umgekehrt. EasyBCD

Der kostenlose Bootmanager EasyBCD ist eine einfach zu bedienende Alternative zu BCDedit, dem Kommandozeilentool von Vista. Yumi

Mit Yumi erstellen Sie bootfähige USB-Sticks. Besonderes hierbei ist, dass Sie mehrere Betriebssysteme auf den Stick laden können und beim Booten auswählen. VMware Workstation

Mit dem englischsprachigen Tool VMware Workstation lassen sich mehrere Betriebssysteme parallel auf einem Rechner unter Windows ausführen. Rocket Dock - Download

Die kostenlose Taskleiste RocketDock bringt Ihnen mit den animierten Icons ein wenig Mac-Feeling auf Ihren Windows-Rechner. Stacks Docklet

Stacks Docklet fügt Programmstartern wie Rocket Dock Verzeichnisse hinzu, sodass sich auch Dateien aus Ordnern direkt über die Leiste aufrufen lassen.

(PC-Welt)