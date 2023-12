Sie können in Outlook eine E-Mail zur Neuvorlage kennzeichnen, indem Sie in der mittleren Spalte mit der rechten Maustaste auf eine Nachricht klicken, "Zur Nachverfolgung -› Erinnerung hinzufügen" wählen und mit "OK" bestätigen.

In der Voreinstellung legt Outlook Ihnen alle auf diese Weise gekennzeichneten Nachrichten eine Stunde vor dem Arbeitsende am selben Tag wieder vor. Die Uhrzeiten für Arbeitsbeginn und Arbeitsende können Sie unter "Datei -› Optionen -› Kalender" an Ihren Arbeitsrhythmus anpassen. Wenn dort zum Beispiel ein Arbeitsende um 18 Uhr eingestellt ist, dann erfolgt die Erinnerung um 17 Uhr.

Wenn Sie stattdessen lieber am nächsten Tag bei Arbeitsbeginn an die E-Mails erinnert werden möchten, gehen Sie folgendermaßen vor: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige E-Mail und klicken Sie in der Folge im Kontextmenü auf "Zur Nachverfolgung -› Schnellklick festlegen". Stellen Sie im Drop-down-Menü "Morgen" ein und bestätigen Sie mittels "OK". Von nun an erinnert Sie Outlook stets zum eingestellten Arbeitsbeginn an die gekennzeichneten Nachrichten.

(PC-Welt)