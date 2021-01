Egal ob die Kundenzufriedenheit erhöht oder neue Umsatz- und Gewinnchancen erschlossen werden sollen - die Basis allen Unternehmenserfolgs bilden heute die Verfügbarkeit und der produktive Umgang mit Daten. Deren Nutzung hat einen entscheidenden Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und ist Motor des wirtschaftlichen Erfolgs.

Das Axiom "Daten sind das neue Öl" ist deshalb zur Maxime vieler IT-Strategen und Unternehmensleitern geworden. Sie sind von der Bedeutung eines datenzentrierten Ansatzes für den künftigen Geschäftserfolg überzeugt. In der Tat gibt es kaum eine mächtigere Waffe, die es Unternehmen ermöglicht, entscheidende Vorteile zu erzielen.

So richtig und wichtig diese Einsicht ist: Geht es an die praktische Umsetzung datenzentrierter Projekte, scheitern sie oft am De-facto-Stand der IT. Legacy-Infrastrukturen können die heutige Datenvielfalt nicht mehr bewältigen und sind daher nicht in der Lage, diese strategisch für Business-Entscheidungen einzusetzen. Das Generieren, Erfassen, Speichern, Teilen und Analysieren strukturierter und unstrukturierter Datenmassen erfordert eine andere Infrastruktur als in der Vergangenheit - eine, die agil, performant, intelligent, im Handumdrehen skalierbar und leicht zu verwalten ist, ohne ein Heer von Administratoren in Anspruch zu nehmen.

Aus diesem Grund sollten Unternehmen ihre IT-Infrastruktur überdenken und überprüfen, inwieweit sie noch für die Erfordernisse des Datenzeitalters adäquat ist. Eine Möglichkeit, die IT dafür fit zu machen, besteht in der Implementierung einer konvergenten Infrastruktur (Converged Infrastructure, CI), in deren Mittelpunkt Intelligenz und Agilität stehen. Diese ermöglicht nicht nur den Zugriff auf wichtige Daten, die zu besseren Geschäftsentscheidungen führen, sondern erhöht auch Wachstum und Innovation.

Im Whitepaper Hyperconverged Infrastructure: Möglichkeiten, Einsatzzwecke & Tipps zur Anbieterwahl erfahren Sie im Detail, warum sich CIOs und IT-Leiter mit konvergenten Infrastrukturen beschäftigen sollten und worauf Sie bei einer CI-Lösung achten sollten.

HCI statt Public Cloud

Die herkömmliche Unternehmens-IT kommt auch wegen der immer leistungsfähiger und intelligenter, aber auch leistungshungriger werdenden Anwendungen an ihre Grenzen. Software- und Hardware-Lösungen aus den Bereichen Kl und Machine Learning sowie aus dem Internet of Things (loT) stellen exorbitante Anforderungen an Rechen- und Speicherkapazität und zwingen Unternehmen, ihre IT-Ressourcen schnell anzupassen und auszubauen.

Public-Cloud-Provider sind eine Möglichkeit, die Anforderungen flexibel umzusetzen. Die angebotenen Services sind häufig jedoch technisch schwierig in die eigene lokale IT-Landschaft zu integrieren; auch Datenschutz- und Compliance-Regelungen stehen oft im Weg.

Als Alternative bietet sich eine flexible, automatisierte und einfach erweiterbare Hyperconverged Infrastructure (HCl) an. Die Vorteile: Daten und Lösungen müssen nicht in die Cloud ausgelagert werden, sondern bleiben im Haus. Die Virtualisierung von Servern und Anwendungen sorgt für eine hohe Flexibilität und Performance des Rechenzentrums. Zudem ergeben sich Kostenvorteile durch die Konsolidierung der Hardware und den verringerten Aufwand bei der Implementierung neuer Systeme.

Im Whitepaper HCI: die IT-Basis der Zukunft erfahren Sie alles über die Vorzüge von HCI gegenüber Public-Cloud-Angeboten, was beim Umstieg zu beachten ist und wie Sie den richtigen HCI-Anbieter finden.