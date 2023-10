Microsoft hat kürzlich ein großes neues Update für Windows 11 herausgebracht, welches viele Neuerungen und Verbesserungen mitbringt. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt Copilot, wodurch in Windows 11 ein Chat-GPT-basierender KI-Assistent integriert wird, der den Nutzern bei alltäglichen Aufgaben unterstützen soll. Allerdings: In Deutschland ist Copilot bis auf Weiteres zunächst nicht verfügbar! Zumindest offiziell, aber ein Trick umgeht dieses Manko. Dazu weiter unten mehr.

Als Grund für das Fehlen von Copilot in Deutschland bzw. der EU gibt Microsoft den in der EU geltenden Digital Markets Act (DMA) an, der innerhalb der Europäischen Union einen faireren Wettbewerb sicherstellen soll. In enger Rücksprache mit der Europäischen Kommission will Microsoft in den kommenden Monaten Copilot DMA-konform machen. Das kann einige Monate dauern, sodass mit einem Start von Copilot in Windows 11 derzeit erst im Frühjahr 2024 gerechnet werden kann. Microsoft selbst peilt März 2024 für den Copilot-Start im Gebiet der EU an. Bis dahin ist Copilot offiziell nur in den USA und wenigen weiteren Regionen (etwa in Teilen von Asien) verfügbar.

Trick schaltet Copilot schon früher frei

Bis zum offiziellen Start von Copilot in Deutschland können Windows-11-Nutzer den KI-Assistenten mit einem Trick aktivieren. Voraussetzung hierfür ist, dass Windows 11 bereits das seit dem 26. September 2023 verfügbare Update erhalten hat und damit die Build-Nummer 22621.2361 (oder höher) trägt.

Welche Build-Nummer Ihre Windows-11-Version hat, erfahren Sie nach Eingabe von winver im Sucheingabefeld auf dem Desktop neben dem Startbutton. Geben Sie winver ein und drücken Sie dann die Enter-Taste.

Im nächsten Schritt öffnen Sie nun das "Ausführen"-Fenster mit "Windows-Taste + R". Hier geben Sie nun folgenden Befehl ein und drücken dann anschließend die Enter-Taste:

microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar

Nun sollte sich am rechten Bildschirmrand eine Seitenleiste öffnen, in der sich "Copilot with Bing Chat" öffnet. Im nächsten Schritt sollten Sie den "Unterhaltungsstil" festlegen, in dem sich die KI mit Ihnen unterhält. Und dann kann es auch schon losgehen!

Das kann Copilot für Windows 11

Lassen Sie sich übrigens nicht verwirren: Zu Beginn hatte Microsoft diese Funktion noch "Windows Copilot" genannt, mittlerweile ist daraus "Copilot" geworden und das "Windows" wurde aus dem Namen gestrichen. Stattdessen spricht Microsoft nur noch von "Copilot für Windows-PCs" und von "Ihrem täglichen KI-Begleiter".

Nach Eingabe von "Erstelle Screenshot" öffnet Windows 11 beispielsweise automatisch das Snipping-Tool. Außerdem liefert die KI noch einige interessante Zusatzinfos, wie etwa Tipps bei der Erstellung von Screenshots. Alternativ können Sie auch auf das "Mikrofon"-Icon in der Copilot-Seitenleiste anklicken und dann einfach "Erstelle Screenshot" ins Mikrofon sprechen. Für die Antwort schaltet Windows Copilot dann auch gleich in den Sprachausgabe-Modus.

Die KI kann auch Bilder für Sie erstellen und nutzt dafür DALL-E. Etwa nach der Eingabe von "Erstelle mir ein Bild mit einem Hund an einem Computer" oder "Platziere einen Elefanten an einem Desktop-Computer". Mit einem Mausklick landen diese Bilder dann in der Zwischenablage und können in einer Bildbearbeitungssoftware verwendet werden.

Sie haben einen langen Text erhalten und keine Zeit, ihn zu lesen? Dann können Sie Copilot darum bitten, ihn in drei Sätzen zusammenzufassen.

Sie können auch mit einem Text- oder Sprachbefehl den Dunkel-Modus in Windows 11 aktivieren und sparen sich damit den Aufruf der Windows-Einstellungen. Sie können auch jede beliebige auf dem Rechner installierte Anwendung über Copilot starten. Dabei muss der Anwender aber immer auch das Öffnen der App bestätigen.

Copilot ist noch lange nicht fertig

Wir haben etwas mit Copilot unter Windows 11 herumgespielt. Dabei fällt auf, dass der KI-Assistent noch lange nicht ausgereift ist. Auf unsere Fragen reagierte der Assistent oft sehr träge. Außerdem sollte klar sein, dass für die Nutzung von Copilot eine Internet-Verbindung vorhanden sein muss und Daten hin und zurück zu Microsoft-Servern gesendet werden müssen. Details zum Datenschutz bei der Nutzung von Copilot verrät Microsoft auf dieser Seite.

Aktuell mögen die Fähigkeiten von Copilot noch nicht sehr vielfältig sein. Im Hintergrund kann Microsoft den KI-Assistenten immer weiter verbessern. Dafür ist das Feedback der Nutzer enorm wichtig. Die Nutzer werden dann auch entscheiden, ob Copilot über die nächsten Jahre Bestand haben wird oder ob Copilot über kurz oder lang ein Schicksal wie Cortana und anderen gescheiterten Windows-Funktionen blüht. Ein großes Potenzial bietet Copilot aber auf alle Fälle.

(PC-welt)