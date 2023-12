Zur Datenstrategie von Whirlpool: "Ich bin ein bekennender Datenfreak. Unsere Priorität liegt darauf, mit Hilfe von Daten Produktinnovationen bereitzustellen. Das resultiert in einer engen Kollaboration mit dem Produktteam - wir überlegen zusammen, wie wir Daten vereinfachen und durchgängig digitalisieren können. Dabei kommt es auch auf die richtige Governance an, damit diese über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg genutzt werden können. Data Governance ist für uns folglich entscheidend - und Analytics ein Weg, um Mehrwerte zu erschließen."

Zu strategischen Prioritäten: "Dazu gehören Daten und Technologien, die etwa digitale Zwillinge ermöglichen. An dieser Stelle hat die IT-Organisation eine echte Chance, Product Leadership zu realisieren. Auch IoT und KI spielen eine tragende Rolle, wenn es darum geht, neue digitale Services und Produkte für unsere Kunden zu entwickeln. Ein weiterer Fokus liegt auf der digitalen Customer Journey: Hierbei nutzen wir ebenfalls Technologie, um mit den Kunden vom Erstkontakt bis nach dem Kauf in Kontakt zu treten. Unsere vierte strategische Priorität liegt darauf, die Wertschöpfungskette neu zu erfinden - in transparent. Auch hier konnten wir durch die Zusammenarbeit von IT und Business bereits erste Erfolge erzielen."