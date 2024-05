Der Softwareriese Oracle hat angekündigt, Developer künftig mit einem KI-gestützten Code-Assistenten unterstützen zu wollen. Oracle Code Assist wird dabei angetrieben von großen Sprachmodellen (Large Language Models; LLMs), die auf der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) laufen. Mit welchen LLMs Code Assist unterfüttert ist, ließ Oracle offen. Der Programmierassistent ist für Java, SQL sowie die allgemeine OCI-Applikationsentwicklung optimiert. Code Assist unterstützt darüber hinaus auch Ruby sowie C++ und wird derzeit für den Einsatz mit Python, Terraform und Netsuite SuiteScript getestet.

Ein Verfügbarkeitsdatum für Code Assist nannte Oracle bislang nicht. Nach Aussage des Unternehmens setzt es das KI-Tool jedoch bereits intern ein, um Produkte und Services zu entwickeln. Bereitgestellt wird Oracle Code Assist als Plugin für die Entwicklungsumgebungen JetBrains IntelliJ Idea IDE oder Visual Studio Code. Laut Oracle soll der Code-Assistent Entwicklern fachkundiges Feedback zu ihrem Wirken vermitteln und sie dabei unterstützen, Anwendungen (schneller) zu erstellen, zu optimieren und zu aktualisieren - egal wo diese laufen. Die kontextspezifischen Vorschläge des KI-Assistenten sollen sich dabei zudem auf unternehmensspezifische Best Practices und Code-Basen ausrichten lassen.

?? Boost #developer velocity

?? Enhance code consistency

?? Adopt the code companion optimized for Java, SQL, and OCI



See how Oracle Code Assist can help you get it done. https://t.co/OzGJK3G1Ox pic.twitter.com/RdmkrNdzvj