Seit 2005 unterhält uns das Videoportal Youtube mit Clips und Internetphänomenen aller Art. Während anfangs eher virale Videos gefragt waren, werden seit 2010 hauptsächlich Musikvideos extrem geklickt. An der Spitze der Videos, die am schnellsten über eine Milliarde Aufrufe erreicht haben, steht aktuell der Song "Hello" von Adele - mit unglaublichen 87 Tagen. Doch er ist nicht unter den Top 10 der meistgeklickten Videos. Welche das sind, verraten wir Ihnen im folgenden Ranking der zehn meistgeklickten Youtube-Videos (Stand: Februar 2024):

Platz 10: Miroschka TV - "Learning Colors - Colorful Eggs on a Farm"

Veröffentlichung: 26. Februar 2018

Aufrufe: 5 Milliarden

Den zehnten Platz belegt ein Lernvideo des russischen Channels Miroschka TV, um Kindern die unterschiedlichen Farben auf Russisch beizubringen. Der Clip zeigt mehrere animierte Eier auf einem Bauernhof, die schrittweise eingefärbt werden. Seit 2018 wurde das Video mehr als 5 Milliarden Mal geklickt.

Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"

Platz 9: Mark Ronson ft. Bruno Mars - "Uptown Funk"

Veröffentlichung: 19. November 2014

Aufrufe: 5,18 Milliarden

Auf dem neunten Platz landet das Musikvideo "Uptown Funk" von Musikproduzent Mark Ronson und Bruno Mars. Mit dem Lied gewann Ronson die 2015er Brit Awards in der Kategorie British Single of the Year. Fun Fact: Im Halbfinale der 11. Staffel von The X Factor (Ende 2014) lieferte Fleur East eine Darbietung des Songs, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht veröffentlicht worden war.

Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk

Platz 8: ChuChu TV - "Phonics Song with TWO Words - A For Apple"

Veröffentlichung: 06. März 2014

Aufrufe: 5,74 Milliarden

Bei diesem Video handelt es sich um ein englischsprachiges Kinderlied zum Lernen des Alphabets. Zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung hat das Video mehr als 5,7 Milliarden Aufrufe erreicht.

Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"

Platz 7: ChuChu TV - "Wheels on the Bus"

Veröffentlichung: 24. Mai 2018

Aufrufe: 5,98 Milliarden

Auf Platz 7 ist erneut der Kinderkanal ChuChu TV mit dem Song "Wheels on the Bus". Dieses Kinderlied vermittelt auf anschauliche Weise die Geräusche und Aktionen, die man während einer Busfahrt erleben kann. Obwohl es 4 Jahre nach dem Phonics Song veröffentlicht wurde, konnte es bisher über 5,8 Milliarden Aufrufe sammeln.

Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"

Platz 6: Wiz Khalifa ft. Charlie Puth - "See You Again"

Veröffentlichung: 06. April 2015

Aufrufe: 6,21 Milliarden

Das Lied "See You Again" ist nicht nur der Soundtrack-Titel des 2015 erschienenen Films Fast & Furious 7, sondern auch eine Widmung an den Schauspieler Paul Walker, der zur Zeit der Dreharbeiten tödlich verunglückte. Unter anderem wurde das Lied mit dem Hollywood Film Award ausgezeichnet.

Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"

Platz 5: Ed Sheeran - "Shape of You"

Veröffentlichung: 30. Januar 2017

)

Platz 5 belegt der Charts-Stürmer "Shape of You" von Ed Sheeran, seinem bisher erfolgreichsten Lied. Bis dato erreichte der Song 6,2 Milliarden Views auf Youtube und über 3,7 Milliarden Streams auf Spotify. Ursprünglich schrieb Sheeran den Song für einen anderen Künstler - bis sein Musiclabel ihn überzeugte, es selbst aufzunehmen.

Ed Sheeran - "Shape of You"Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"

Platz 4: Cocomelon - Nursery Rhymes - "Bath Song"

Veröffentlichung: 02. Mai 2018

Aufrufe: 6,65 Milliarden

Kurz vor dem Siegertreppchen ist der "Bath Song", eine 3D-Animation bzw. ein englisches Kinderlied über das Badeerlebnis des kleinen Jungen Cody. Der spaßige Ohrwurm kommt an: Seit 2018 wurde der Clip mehr als 6,6 Milliarden Mal aufgerufen.

Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"

Platz 3: LooLoo Kids - "Johny Johny Yes Papa"

Veröffentlichung: 08. Oktober 2016

Aufrufe: 6,89 Milliarden

Platz Nummer 3 geht an das englische Kindermusikvideo "Johny Johny Yes Papa", das ähnlich wie der Badesong (Platz 4) für Lern- und Bildungszwecke konzipiert wurde. Darin versucht das Kleinkind Johny an eine Zuckerdose zu kommen, wird aber immer wieder von seinem Vater ertappt. Seit 2016 wurde das Video über 6,8 Milliarden Mal geklickt.

Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"

Platz 2: Luis Fonsi ft. Daddy Yankee - "Despacito"

Veröffentlichung: 12. Januar 2017

Aufrufe: 8,40 Milliarden

Zu den meistaufgerufenen Videos der Youtube-Ära gehört - wenig überraschend - die Single "Despacito" von Luis Fonsi und Rapper Daddy Yankee. Obwohl im Winter veröffentlicht, gilt "Despacito" als der Sommerhit schlechthin und einer der größten Welterfolge in der Musikbranche. Tatsächlich war die Single mehr als drei Jahre lang das meistgeklickte Video auf Youtube, muss sich aber inzwischen mit dem zweiten Platz und "nur" 8,38 Milliarden Views zufriedengeben.

Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"

Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"

Veröffentlichung: 17. Juni 2016

Aufrufe: 14,27 Milliarden

Abgelöst wurde "Despacito" im November 2020 von dem populären Kindertanzvideo "Baby Shark". Eigentlich handelt es sich dabei um ein amerikanisches Kinder- und Volkslied, das so in der bekannten Version aber erst 2016 aufgenommen wurde. Anfang 2022 brach "Baby Shark" mit über 10 Milliarden Aufrufen einen neuen Youtube-Rekord. Daher ganz offiziell: Hier ist das meistgeklickte Youtube-Video aller Zeiten. Viel Spaß beim Schauen und Tanzen!

Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"Platz 1: Pinkfong! Kids' Songs & Stories - "Baby Shark Dance"

(PC-Welt)