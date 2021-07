Das iPhone ist neu und instinktiv greift man als erstes Zubehör zu einer Hülle. Entweder geht es um das individuelle Design oder aber um den Schutz. Filmt man viel mit dem iPhone, ist in der Natur rege unterwegs, gibt es noch andere Anforderungen an eine Hülle, sie muss dann etwa ein Bajonett für Objektiv haben oder einen Regenschutz bieten.

Cosyspeed Phoneslinger Outdoor

Die Phoneslinger Outdoor ist eine iPhone-Tasche für Outdoor-Sportarten und Wanderer. Zum Einsatz kommt bei der veganen Tasche wetterfestes Duo-Tone Nylon D600, das sehr robust ist. Das Innenfutter ist weich und sorgt zusammen mit der kräftigen Polsterung für einen sehr guten Schutz des iPhones. Eine Besonderheit und gleichzeitig Spezialität von Cosyspeed-Taschen ist der Fidlock-Magnetverschluss. Zum Öffnen wird er einfach nach unten gezogen und ermöglicht so die einhändige Bedienung. Durch die integrierten Magnete verschließt sich der Verschluss automatisch. Das ist genial einfach.

Die Gürtenschlaufe ist groß genug für breite Gürtel und besitzt eine doppelte Sicherung. Einmal durch einen sehr kräftigen Klettverschluss und zusätzlich durch zwei Druckknöpfe. Durch sein Innenmaß von 165 mm Höhe x 14 mm Tiefe x 90 mm Breite, ist es auch für große iPhones geeignet. Eine versteckte Innentasche bietet beispielsweise ausreichend Platz für Ausweis und Kreditkarte.

Empfehlung

Der Phoneslinger hat nicht nur den Namenszusatz Outdoor, sondern Anblick schreit auch ganz laut OUTDOOR. Die Befestigung hält am Gürtel bombenfest, sodass man ohne Probleme damit klettern kann. Der geniale Schnellverschluss, der sich super mit einer Hand bedienen lässt, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Mit der einen Hand in der Bergwand festhalten und mit der anderen Hand das iPhone zum Fotografieren rausziehen klappt wunderbar. ( Bitte nicht nachmachen, Anm. d. Red.) Das bedeutet aber auch, das der Phoneslinger nicht wasserfest ist, sondern nur spritzwassergeschützt.

Auf den ersten Blick erscheint der Preis recht hoch. Er relativiert sich aber zum einen durch die SGS-Zertifizierung für faire Arbeitsbedingungen und umweltfreundliche Produktion, sowie einer Machart, die eine sehr lange Lebensdauer erwarten lässt.

Phoneslinger Outdoor Hersteller: Cosyspeed Preis: 49,99 Euro Vorteile: robust, auch für große iPhones geeignet, genialer Verschluss Nachteile: hoher Preis

Evoc Phone Case

Das Phone Case von Evoc ist eine gut gepolsterte Tasche für die Befestigung an dem Tragriemen eines Rucksacks. Das Phone Case gibt es in zwei Größen L (7,5 x 15,5 x 1,8 cm): Passend für das iPhone 8 und SE 2020. Und XL (8 x 16 x 2 cm): ab iPhone X oder iPhone 8 mit Schutzhülle.

Ein robuster & wasserabweisender Reißverschluss bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, was gerade beim Outdoorsport wichtig ist. Der sehr lange Reißverschluss sorgt für eine große Öffnung, was Verstauen und Entnahme des iPhones unkompliziert macht. Neben unserem Carbon Grau melierten Muster, gibt es das Phone Case auch in Gold meliert.





Empfehlung

Die große Erfahrung in der Entwicklung von Rucksäcken für Mountainbiker und Fotografen merkt man dem Phone Case an. Das Material ist sehr robust und dem abgedichteten Reißverschluss nimmt man direkt ab, dass er Wasser nicht durchlässt. Das macht es in der Praxis aber auch schwer den Reißverschluss zu bedienen. Er ist sehr schwergängig.

Durch den Riemen mit dem kräftigen Klettverschluss lässt sich das Phone Case sicher befestigen. Mit seinem unauffälligen Design ist es eine gute Tasche für Outdoor-Begeisterte, die einfach nur ihr iPhone sicher verstauen möchten.

Das Phone Case gibt es in zwei Größen und zwei Farben ab 25,- Euro.

Phone Case Hersteller: Evoc Preis: Größe XL: 25,- Euro Vorteile: sehr guter Schutz, gutes Preis-Leistungsverhältnis Nachteile: Reißverschluss geht schwer und hakt, für große iPhones zu klein

Mindshiftgear Phone Holster

Die Spezialisten für Fotorucksäcke Mindshiftgear aus Kalifornien/USA haben mit dem Phone Holster eine sehr universelle Smartphone Tasche im Programm. Sie kann sowohl an dem Schultergurt eines Rucksacks als auch an einem Hüftgurt oder Gürtel befestigt werden. Kräftige Klettverschlüsse sorgen für ausreichend Fixierung.

Die Innenabmessungen von 9 cm x 17 cm x 2,2 cm reichen selbst für das iPhone 12 Pro Max. Die weiche Innenauskleidung beugt Kratzern vor. Der Reißverschluss ist leichtgängig und trotzdem ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt. Das beschichtete Nylon Gewebe des Phone Holters ist wasserdicht. Eine Stretch-Tasche nimmt schlankes Zubehör oder eine Kreditkarte auf.

Empfehlung

Das Phone Holster ist eine sehr ausgeklügelte Tasche für das iPhone. Die vielfältigen Möglichkeiten der Anbringung an Rucksäcken und Hüftgurten findet man sonst kaum auf dem Markt. Bei der Montage an dem Schultergurt eines Rucksacks gibt es eine Besonderheit, die ein Verrutschen unmöglich machen. Durch eine kleine Öffnung lässt sich nämlich der Brustgurt eines Rucksacks durchfädeln, was das Phone Holster auf der Höhe des Brustgurts fixiert. Das Phone Holster gibt es nur in Schwarz für günstige 28,99 Euro im Fachhandel.

Phone Holster Hersteller: Mindshiftgear Preis: 28,99 Euro Vorteile: ausreichend für große iPhones, robust, sehr universelle Anbringung, günstiger Preis, Einhandbedienung möglich Nachteile: die seitlichen Klettverschlüsse stehen etwas ab

Woodcessories Change Case

Das Change Case ist die Kombination aus einer iPhone-Schutzhülle mit einer Handykette beziehungsweise Kordel zum Tragen. Die modulare Konstruktion erlaubt einen schnellen Wechsel der Kordel genauso wie eine komplette Demontage, wenn man die Kordel gerade nicht zum Umhängen benötigt.

Eine weitere Besonderheit ist das Material. Hergestellt aus nachhaltigem Bio-Material, ist es zu 100 Prozent schadstoffarm und nach REACH zertifiziert. Der Innenstoff zum Schutz vor Kratzer ist vegan und das Kordelband erfüllt den OEKO-TEX Standard.

Im Lieferumfang ist eine Kordel in der gleichen Farbe der Hülle. Weitere Kordeln zum Austauschen sind in weiteren Farben gegen Aufpreis erhältlich. Das Change Case ist in sieben Farben für iPhone X bis 12 erhältlich.

Empfehlung

Nachhaltigkeit und Bio liegen im Trend, beim iPhone-Zubehör ist es jedoch noch selten. Woodcessories ist es gelungen eine schicke und praktische iPhone-Hülle für das Ökogewissen zu schaffen. Das Bio-Material fühlt sich gut an und die melierten Farben sehen auch noch gut aus. Der antibakterielle Schutz ist dann noch das i-Tüpfelchen.

Ein großer Mehrwert ist die abnehmbare Kordel. Neben einer mitgelieferten Kordel in der gleichen Farbe gibt es gegen Aufpreis auch noch weitere Optionen. Die Kundschaft wird es freuen, dass die Farbauswahl hervorragend zur aktuellen Mode passt. Montieren und Demontieren der Kordel geht leicht von der Hand, sodass man das man spontan zum Einsatzzweck entscheiden kann. Mit 39,90 Euro ist das Change Case nicht die günstigste Hülle mit Handykette, dafür eine der wenigen Hüllen aus biologischen Material und eine der überzeugendsten Konstruktionen unter den Handyketten.

Change Case Hersteller: Woodcessories Preis: 39,90 Euro Vorteile: sehr gute Konstruktion, schöne Farben, tolles Bio-Material, Unisex geeigent Nachteile: etwas dicker als herkömmlich Hüllen

Wolffilms Lens Case

iPhone-Filmer kommen schnell an den Punkt, an denen sie entweder mehr Blickwinkel für einen besonderen Look benötigen oder einfach mit einem Tele Objekte näher heranholen möchten.

Der Händler Arktis hat für diese Kunden eine besondere Objektivlinie bestehend aus einem 18-mm-Weitwinkel, einer Anamorphic Lens für den besonderen Kinolook, einem Makro und einem 56-mm-Tele.

Das Besondere ist die Montage am iPhone, diese erfolgt nämlich mit einem einfach zu handhabenden Bajonett. Was man dafür benötigt, sind die speziellen iPhone-Lens-Cases mit dem integrierten Bajonett.

Das Lens-Case ist für viele iPhones für 19,99 Euro bei Arktis zu beziehen. Die Objektive kosten ab 79,90 Euro. Ein ausführlicher Test des Weitwinkels und der Anamorphic Lens ist hier zu finden.



Empfehlung

Der Vorteil eins Bajonetts ist der perfekte Halt und die schnelle Montage mit einem kurzen Dreh. Das Lens-Case ist robust und einwandfrei verarbeitet. Durch das flache Bajonett kann die Schutzhülle immer montiert bleiben und passt auch in viele Taschen.

Lens Case Hersteller: Arktis Preis: 19,90 Euro Vorteile: robust, guter Halt, flaches Bajonett Nachteile: keine

(Macwelt)