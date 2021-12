Es ist leider wieder soweit: Die Corona-Pandemie hat Deutschland und die ganze Welt fest im Griff und die Infektionszahlen mit Covid-19 schießen in unerwartete Höhen. Hinzu kommt, dass nach Delta nun die neu entdeckte Omikron-Variante weiteren Grund zur Sorge gibt.

Wer sich angesichts dieser trüben Aussichten und der rigorosen 2G/3G-Regeln im Betrieb und im Alltag endlich zur Erst- oder Zweitimpfung mit Biontech oder Moderna entschließt, oder mit einem Booster den Impfschutz für sich und insbesondere ältere oder vorerkrankte Angehörige stärken möchte, stößt auf ein Problem: Es gibt bei Haus- und Fachärzten kurzfristig kaum freie Termine zu buchen. Und da wegen der rückläufigen Impf-Nachfrage im Sommer zahlreiche Impfzentren und Impfstützpunkte stillgelegt oder heruntergefahren wurden, können solche Einrichtungen zumindest vorerst kaum den erneuten Ansturm bewältigen.

Freie Impftermine finden und buchen: Diese Angebote helfen

Ergebnis ist eine Suche nach der Impfnadel im Heuhaufen, denn leider bietet die Bundesregierung nach wie vor keine zentrale Anlaufstelle im Web, um freie Impftermine zu finden und zu buchen. Es gibt allerdings einige Alternativen, um doch noch zum Schuss zu kommen:

Impf-Finder-App

Die von Randstad-CIO Carsten Priebs und seinem Team bereits im April 2021 entwickelte App Impf-Finder sammelt freie Impftermine, die Ärzte über die Anwendung einstellen und bietet diese Impfwilligen in einem bestimmten Umkreis zur Buchung an. Dabei besteht auch die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl von Buchungen für andere Personen durchzuführen. Bislang wurden über die App bereits rund 63.000 Impftermine bei etwa 500 angeschlossenen Ärzten generiert. Die Lösung steht als Webversion oder App im Google Play Store bzw. App Store zur Verfügung und ist für alle Beteiligten kostenlos.

Was die Handhabung der App angeht, gibt es leider keine Kalenderansicht, in der über einen längeren Zeitraum hinweg nach verfügbaren Terminen gesucht werden kann. Stattdessen muss man für jeden Tag einzeln nach Vakanzen Ausschau halten. Es besteht aber die Möglichkeit, eine Benachrichtigung über die App zu erhalten, wenn Impftermine verfügbar sind. In einem kurzen Check konnte leider kein freier Termin im Großraum München für die nächsten Tage gefunden werden - vermutlich müssen sich erst viele an die Plattform angeschlossene Ärzten für den erneuten Ansturm vorbereiten.

Corona Impftermine

Eine interessante und wirkungsvolle Lösung für die Buchung von Impfterminen hat der IT-Freiberufler Max Ritter mit Corona-Impftermine.net an den Start gebracht: Ein Telegram-Bot durchsucht kontinuierlich über Arzttermin-Portale wie Doctolib oder Jameda hunderte Arztpraxen und Kliniken in verschiedenen Städten und Umgebung nach freien Corona-Impfterminen und zeigt sie nach Fundzeit geordnet an.

Es ist außerdem möglich, sich benachrichtigen zu lassen, sobald ein neuer Impftermin im Radius von 50 Kilometern verfügbar ist - dafür muss man allerdings die Telegram-App auf sein Smartphone laden. Ein kurzer Test ergab - neben einigen ausgebuchten Terminen - tatsächlich eine Impfmöglichkeit innerhalb von drei Tagen - und das im dichtbesiedelten München.

Impftermin Hilfe

Eine Übersicht über die verschiedenen Impfportale oder Impfaktionen - nach Bundesländern geordnet und mit einem besonderen Schwerpunkt auf Baden-Württemberg - bietet die Website der Impftermin Hilfe.

Neben Links zu verschiedenen regionalen Seiten für die Impfregistrierung findet man hier auch grundliegende Informationen was die Berechtigung zur Auffrischungsimpfung oder die Terminvergabe anbelangt.