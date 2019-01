Bildbearbeitung - Photo Editor

Wer sich mit Bildbearbeitung noch nicht so gut auskennt, ist bei Bildbearbeitung - Photo Editor genau richtig: Die App verspricht eine einfache Handhabung und bietet trotzdem starke Funktionen.

Ob albern, künstlerlisch oder ausdrucksstark: Mit der App Bildbearbeitung - Photo Editor setzten Sie Ihre Fotos ganz neu in Szene. An Bord sind mehr als 40 Filter, Effekte, Schriftzüge und Sticker, die sich oft auch noch bearbeiten lassen. Quasi mit dem Finger als Malstift dürfen Sie dabei auch direkt in Bilder hinein zeichnen und diverse Rahmen sind ebenfalls an Bord. Diese können Sie sogar frei rotieren oder in ihrer Größe anpassen. Die App legt einen eigenen Gallerie-Ordner an, bietet eine Reihe von Vorlagen für Collagen und kommt gleich mit einer ganzen Reihe ansprechender Vorlagen für Postkarten daher. Dabei können Sie eigene (auch bearbeitete) Fotos einfach einfügen und das Ergebnis als virtuelle E-Card versenden oder per Drucker in eine echte Postkarte verwandeln. Das klappt so auch mit Magazin-Vorlagen, auf denen Sie sich endlich selbst aufs Cover setzen können. Per Vergrößerungsfunktion dürfen Sie sich auf Fotos auch größer erscheinen lassen und eine Reihe ausgefeilter und optisch ansprechender Foto-Filter erlauben kreative Eingriffe in jede fotografierte Szene.

Fazit zum Test der Android-App Bildbearbeitung - Photo Editor

Kaum Werkzeuge aber spannende Foto-Filter und viele schöne Vorlagen für Postkarten, Zeitschriften und Collagen sowie PIP-Bilder finden sie in diesem kostenlosen Editor.

Deutschsprachig, kostenlos