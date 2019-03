Mit Respekt, Toleranz und Vertrauen möchte Robert Holtstiege die familiäre Atmosphäre in seinem schnell wachsenden Unternehmen erhalten. Das Engagement für die Mitarbeiter trägt Früchte: Orderbase Consulting schaffte es bei Great Place to Work auf den ersten Platz unter den Firmen in der Kategorie 50 bis 100 Mitarbeiter.