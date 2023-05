Laut einer IDC-Prognose wird der weltweite Umsatz mit Unternehmensanwendungen von 280 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 bis 2026 auf 385 Milliarden US-Dollar ansteigen. Ein Großteil dieser Umsätze entfällt auf ERP-Systeme, wo SAP und Oracle zwei führende Anbieter sind. Obwohl die ersten ERP-Systeme bereits in den 70er-Jahren auf den Markt kamen, zählen sie noch immer zur Speerspitze moderner IT-Anwendungen, die die Grundlagen für viele Unternehmensentscheidungen bieten. Um das zu leisten, müssen sie schnell auf Veränderungen in der Lieferkette, den Kosten, den Wechselkursen und auf dem Arbeitsmarkt reagieren. Einer der auffälligsten aktuellen ERP-Trends sind KI- und ML-gesteuerte Tools, einschließlich der Erfassung und Analyse von komplexen unstrukturierten Daten, sowie der Einsatz von Chatbots und digitalen Assistenten, um Prozesse zu automatisieren.

Neue Technologien sind gefordert

Da sich die Anwendungssoftware und die Workloads ständig weiterentwickeln, müssen auch die zugrunde liegenden Technologien mithalten können. Beispielsweise hat Intel eine Systemarchitektur entwickelt, mit der sich auch anspruchsvollste Workloads problemlos bewältigen lassen. Diese basiert auf den skalierbaren Intel®-Xeon®-Prozessoren mit integrierten Beschleuniger-Engines. Dazu gehören unter anderem Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX), Intel®-QuickAssist-Technik (Intel® QAT) und Intel® Data Streaming Accelerator (Intel® DSA). Diese für spezifische Marktsegmente entwickelten und optimierten Beschleuniger ermöglichen eine leistungsstarke hardwarebasierte Beschleunigung der am schnellsten wachsenden Workloads, wie KI, Analytics, Netzwerkbetrieb, Datenspeicherung und HPC. Und das bei einer hervorragenden Kosten- und Energieeffizienz.

HCI: Das Ganze ist mehr als die Summe der Komponenten

Eine Hyper Converged Infrastructur (HCI) vereint die ehemals getrennten Komponenten Server, Storage und Netzwerk und baut konsequent auf Virtualisierung und eine softwarezentrierte Architektur. Das heißt, die Steuerung der Infrastruktur ist komplett softwaredefiniert. HCI-Lösungen bieten zudem Funktionen wie Datenkomprimierung oder Backup & Recovery und enthalten Gateways zur Cloud-Anbindung. Beispielsweise bietet Lenovo eine HCI-Lösung mit dem Microsoft Azure Stack. Hier kommen Lenovos ThinkAgileMX-zertifizierte Knoten sowie die skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren zum Einsatz, um eine robuste und leistungsstarke HCI-Lösung in Verbindung mit der Azure-Cloud bereitzustellen.

Use-Cases: Eine kleine Auswahl

In unzählig vielen Installationen konnte Intel zusammen mit seinen Partnern den Business-Outcome mithilfe modernster Technologien verbessern. Nachfolgend ein paar eindrucksvolle Beispiele:

Supply-Chain-Prognosen

SAP hat zusammen mit den Analytik-Spezialisten von Inspired Intellect ein datenzentriertes System entwickelt, mit dem Unternehmen auf verschiedene Probleme in der Supply Chain reagieren können. Die Lösung ermittelt die Wahrscheinlichkeit von Verzögerungen und Ausfällen, optimiert die Logistik und reduziert so das Gesamtrisiko. Das System basiert auf den skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren sowie der Intel® Data Analytics Acceleration Library. Um eine ideale Umgebung für das Machine Learning zu schaffen, verwendet SAP die Red Hat OpenShift Container Platform und Red Hat OpenShift Container Storage, die sicheres Arbeiten über unterschiedliche Cloud-Infrastrukturen hinweg ermöglichen und DevOps-Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Damit lassen sich die dynamischen Anforderungen komplexer Wertschöpfungsketten auch in Krisensituationen bewältigen.

Verwaltungsaufwand senken

Um eine höhere Verfügbarkeit zu erzielen und einen erstklassigen Service für den vielfältigen Kundenstamm bereitzustellen, musste die österreichische WebquakeGroup ihre IT-Infrastruktur aktualisieren. Hierzu wurde von Lenovo eine HCI-Lösung installiert, die in Kombination mit dem Azure Stack genutzt wird. Die neue HCI-Plattform konnte die betriebliche Effizienz erheblich steigern. Da die Mitarbeiter ihre Verwaltungsroutine um bis zu 25 Prozent reduzieren konnten, sind sie jetzt in der Lage, Neukunden wesentlich schneller zu gewinnen.

IT-Modernisierung

Die IT-Infrastruktur des Pflegedienstanbieters Greenwood Village South bestand aus veralteten physischen Servern mit Hyper-V. Die Konfiguration bot keine Ausfallsicherheit und war schwierig zu managen. Der auf HCI spezialisierte US-Anbieter StarWind ersetzte die veralteten Server mit einer modernen Hyper Converged Appliance (HCA). Diese Appliance sorgt jetzt für das gewünschte Maß an Ausfallsicherheit sowie an uneingeschränkten Skalierbarkeitsoptionen. So erreichte Greenwood die gewünschte Flexibilität seiner IT-Infrastruktur, kann jetzt Wartungsarbeiten ohne Ausfallzeiten durchführen und verbessert somit die Betriebszeit deutlich.

Fazit

In demselben Umfang und mit derselben Geschwindigkeit, wie sich die Business-Umgebungen ändern, müssen sich auch die Anwendungen fortlaufend anpassen. Ein besonderes Problem sind dabei die rasant ansteigenden Ansprüche an die zugrundeliegenden Technologien, insbesondere die Prozessor-Performance. Die skalierbaren Intel-Xeon-Prozessoren nehmen hier eine führende Stellung ein. Sie bieten durch ihre Beschleuniger-Architektur schon heute eine Leistung an, die vielen zukünftigen Aufgaben gerecht wird.