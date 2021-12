Der Bedarf an Plattformen für das API-Management ist im Lauf der letzten zehn Jahre sprunghaft angestiegen. Ein Großteil des Datenaustauschs im Internet findet heute automatisch über Schnittstellen statt. Deshalb sind die ehemals obskuren Werkzeuge, mit denen Entwickler ihre Software organisieren, inzwischen zu einem unverzichtbaren Tool für jedes Unternehmen geworden, dessen Geschäft von Daten abhängt.

Ein gutes Tool zur Verwaltung von Schnittstellen ist heutzutage fähig, mit Code zu interagieren - sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch im weltweiten Netz. Darüber hinaus kann eine API-Management-Plattform auch für Zugangsbeschränkungen und das Einnahmen-Tracking verwendet werden. Letzteres funktioniert, indem die API-Aufrufe gezählt und in Rechnungsform umgewandelt werden. Tools und Plattformen für das API-Management unterstützen jedoch auch Entwickler bei ihrer Arbeit: Sie vereinheitlichen nicht nur das API-Design, sondern simulieren auch Testfälle und stellen sicher, dass eine Schnittstelle alles hält, was sie "verspricht".

API-Management-Plattformen: Top 15

Inzwischen gibt es am Markt einige API-Management-Tools von Anbietern aller Größenordnungen. Wir haben die 15 besten Plattformen für das Schnittstellen-Management in alphabetischer Reihenfolge für Sie zusammengetragen.

Amazon API Gateway

Entwicklerteams, die bereits Code auf AWS hosten, können mit Amazon API Gateway die Tür für Außenstehende öffnen. Die AWS-Lösung händelt viele Probleme - etwa, wenn es um Authentifizierung oder Throttling geht - und übergibt die Kontrolle dann an den Code, der in einer Virtual Private Cloud läuft. Das API Gateway dient in vielen Fällen auch als Zugang zu REST-Aufrufen für Lambda-Funktionen. Sobald die verschiedenen Aufrufe definiert sind, erstellt das Gateway automatisch ein Software Development Kit (SDK), das Sie an potenzielle Benutzer verteilen können. Amazon API Gateway trackt auch die Nutzung und bietet so weitere Metriken, die sich genau untersuchen lassen.

Apigee

Nutzer der Google Cloud Platform können mit Apigee eingehende API-Anfragen für ihre Cloud-basierten Microservices und jeden Code, der vor Ort ausgeführt wird, managen. Dieser hybride Ansatz bündelt Tools für das Security Management und die Lastspitzen, die durch die Anfragelast entstehen. Apigee bietet auch ein ausgeklügeltes KI-basiertes Tool, um Protokolldateien zu untersuchen, zukünftige Anforderungen vorherzusagen und Anomalien zu erkennen. Auch aus finanzieller Sicht kann sich das API-Management-Tool dank eines integrierten Buchhaltungs-Layers für die Verwaltung von API-Schlüsseln lohnen.

Axway Amplify API Management Platform

Entwickler von mobilen und serverseitigen Applikationen, die mit den verschiedenen Axway-Produkten arbeiten, sollten auch einen Blick auf die offene API-Management-Plattform werfen. Das Axway-Tool durchsucht Ihre Gerätesammlung und erstellt automatisch API-Endpunkte für die Anwendungen, die Sie Außenstehenden anbieten möchten. Dabei überwacht die Axway-Plattform die Performance und stellt gleichzeitig sicher, dass nur autorisierte Partner Schnittstellen aufrufen können. Axway bietet auch einen API-Katalog, der jedem offensteht. Dank seiner Accounting-Integration kann die Axway-Plattform auch sämtliche Geldströme nachverfolgen.

Azure API Management

Code, der in der Azure-Cloud läuft, kann sich für eine Vielzahl von Services auf das API-Management-Frontend von Microsoft verlassen - vom Caching bis zur Durchsetzung von Richtlinien. Letzteres hält Angreifer und Nichtzahler durch Maßnahmen in Schach, die von der Sperrung auf IP-Ebene bis hin zu Rate Limits reichen. Entwickler können außerdem auf Knopfdruck automatische Mock Responses für Unit- und systemweite Tests erstellen.

Boomi API Management

Das Produktportfolio von Boomi fokussiert sich auf die Low-Code-Entwicklung für das Datenmanagement und Workflow-Automatisierung. Die API-Management-Funktion ermöglicht die Verwaltung aller Portale, die Sie für Außenstehende aus anderen Quellen wie dem Master Data Hub bereitstellen wollen. Alle APIs werden mit einem visuellen Editor über eine Weboberfläche definiert.

IBM API Connect

Jeder, der Code On-Premises oder in einer beliebigen Cloud ausführt, kann auf IBMs API Connect zurückgreifen, um Container und andere Instanzen zu orchestrieren. Das DataPower Gateway kann für Analytics-Applikationen verwendet werden, trackt aber auch die API-Nutzung und macht so zukünftige Implementierungen analysier- und planbar. Die Dokumentation steht über ein Entwicklerportal zur Verfügung. Dort ist es auch möglich, andere APIs zu abonnieren, um größere Applikationen in weniger Schritten zu erstellen.

Kong Konnect

Entwickler, die nach einer deklarativen Lösung suchen, um ein API-Gateway zu erstellen und mit Containern in Multi-Cloud-Umgebungen zu jonglieren, können auf Kong zurückgreifen. Die Open-Source-Lösung läuft nativ auf Kubernetes - ein Vorteil für entsprechende angelegte Projekte. Inzwischen wurde Kong um ein Service-Mesh namens Kuma und einen Design-Hub namens Insomnia erweitert. Der gesamte Mix ist in Konnect zusammengefasst, einem KI-gestützten Deployment-Management-Tool.

Mulesoft Anypoint

Teams mit umfangreichen Sammlungen von integrierten Services können diese mit Mulesoft Anypoint für die Außenwelt öffnen. Dabei erfasst das Tool sämtliche Datenflüsse von internen und offenen Services im Netzwerk. Die Performance überwachen und Fehler in Authentifizierungverfahren aufdecken kann das Tool ebenfalls.

Darüber hinaus möchte Mulesoft die Entwicklung seiner Kunden mit Hilfe eines Marktplatzes beschleunigen, der vorgefertigte APIs, Konnektoren, Templates und Beispiele zur Verfügung stellt, die (mit ein paar Anpassungen) wiederverwendet werden können.

Nginx

Benutzer des beliebten Open-Source-Webservers Nginx können auch dessen API-Management-Modul installieren, das Sicherheit und Monitoring für offene REST-APIs bietet. Dashboards tracken die Definition der API vor der Bereitstellung und ihre Leistung danach. All dies ist Teil einer wachsenden Sammlung von Tools für den Aufbau eines Data Mesh mit gutem Load Balancing.

Postman API Platform

Vielen Entwicklern dürfte der Name Postman vertraut sein - das gleichnamige Debugging-Tool gilt als eines der besten, wenn es darum geht, APIs in einem Browser zu testen. Das Unternehmen bietet jetzt eine API-Plattform für Unternehmen an, die mit einem "API first"-Modell zur Monetarisierung von Daten experimentieren. Zur Plattform gehören nicht nur Testtools, sondern auch die Infrastruktur, um das Ganze serverseitig zu testen, zu überwachen und zu dokumentieren sowie tiefer in den gesamten Softwareentwicklungszyklus zu integrieren. Das bietet mehr Flexibilität und Support, wenn es darum geht Governance-Modelle zu kreieren, um öffentliche APIs unter Kontrolle zu halten und private APIs mit den richtigen Netzwerken zu verbinden.

SAP Integration Suite

Die Integration Suite von SAP wurde entwickelt, um eine breite Palette von Diensten, Datenbanken und Anwendungen miteinander zu verbinden. Wenn Sie den Zugriff auf einen Teil der Tools unter dem Integrationsdach ermöglichen müssen, ist das ebenfalls möglich. Das SAP-Produkt überwacht und trackt alle eingehenden API-Aufrufe, die mit Standards wie OData und Open API getätigt werden. Das Ziel ist es dabei, Policies und gesetzliche Vorschriften durchzusetzen. Ein Business Hub kann dazu beitragen, die API bekannt zu machen und ihre Akzeptanz zu fördern.

SmartBear ReadyAPI

Das SmartBear-Ökosystem umfasst eine breite Palette von Tools, um Schnittstellen zu erstellen, zu testen und zu warten: Die ReadyAPI testet die Sicherheit und Leistung der Module, der SwaggerHub sammelt die API-Dokumentation, die von der Open-Source-Codebasis erstellt wurde. Testing wird durch die Open-Source-Software TestUI beschleunigt und automatisiert, die über eine grafische Benutzeroberfläche verfügt, um Sicherheit und Funktionalität zu testen.

Software AG webMethods.io

Die webMethods.io-Tool-Sammlung der Software AG wurde entwickelt, um alle Aufgaben bei der Integration einer Vielzahl von Webservices in eine Unternehmensplattform zu bewältigen. Dazu gehört auch ein API-Management-System, das Governance (Sicherheit, Zugriff und Monetarisierung) und Entwicklung (Analysen, Tests) bündelt. Entwickler können APIs im REST-, SOAP- oder OData-Format entwickeln und sie dann in einem Discovery-Portal veröffentlichen, um Kunden zu gewinnen. Die Benutzeroberfläche zur Steuerung der APIs und zur Report-Erstellung kann auch visuell angepasst werden.

Tibco API Management Platform

Die API-Management-Plattform von Tibco weist vier Hauptbereiche auf: Erstellung, internes Portal, Gateway und Analytics. Das visuelle API-Modellierungs-Tool und das Testing von Mock-Daten vereinfachen die Erstellung und das Debugging von Schnittstellen. Das Gateway verfolgt die API-Nutzung und bietet gleichzeitig eine starke Verschlüsselung zum Schutz der Daten. Das Tool ist nur ein Teil der Cloud-Management-Suite von Tibco, die darauf ausgelegt ist, Datenflüsse zu verwalten und zu steuern, um Geschwindigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

WSO2 API Manager

Der WSO2 API Manager ist Teil einer Produktlinie, die auf bestimmte Branchen wie Healthcare oder Banking ausgerichtet ist. Der Anbieter hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Datensätze für das Internet zu öffnen. Der API Manager bietet Tools für die Verwaltung von APIs und die Nachverfolgung von Performance und Nutzung - inklusive ausführlicher Reportings. Das System, das sowohl als kommerzielles Produkt als auch als Open-Source-Kern verfügbar ist, unterstützt viele moderne Protokolle, darunter GraphQL und viele der für Audio- und visuelle Medien verwendeten Streaming-Protokolle. (fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation CIO.com.