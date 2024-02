Was haben DATEV, SAP und NTT Data gemeinsam? Sie alle wurden in einer aktuellen Studie als besonders faire Unternehmen bewertet. Der Frage, wer die fairsten Unternehmen Deutschlands sind, ging das F.A.Z.-Institut gemeinsam mit der IMWF GmbH als Wissenschaftspartner nach.

Die Studie "Deutschlands Fairste 2024" analysiert zu etwa 12.000 Unternehmen und Marken Aussagen in den Bereichen Produkt und Service, Preis-Leistung, Kundenzufriedenheit, Fairness und Nachhaltigkeit.

Von Autobanken bis Wohnungsunternehmen wurden dabei die unterschiedlichsten Branchen analysiert. Der IT- und TK-Bereich wurden dabei in der Studie anhand von zehn Branchen abgebildet.

Die TOP 3 in IT und TK

Und das sind jeweils die TOP 3 aus den verschiedenen IT- und TK-Branchen:

Branchen- & Spezialsoftwareanbieter

USU

Wolters Kluwer Tax & Accounting

STP Informationstechnologie

Computer- & Zubehöranbieter

NEC

Intel

EIZO

Finanzsoftwareanbieter

DATEV

PPI

Unzer

IT-Berater

adesso

Infosys

Eucon

IT-Dienstleister

NTT Data

operational services

Celonis

IT-Security-Dienstleister

AirITSystems

Orange Business

Trend Micro

Mobilfunkanbieter

Tchibo Mobil

Congstar

otelo

Softwareunternehmen

Vector Informatik

Cybus

NEVARIS Bausoftware

TK-Anbieter

M-net

Telefónica

1&1

Unternehmenssoftware-Anbieter

SAP

EXASOL

INFORM Institut für Operations Research und Management

Kriterien für Fairness

Um die Fairness zu bewerten, wurden die Unternehmen nicht nur aus Kundensicht, sondern auch aus der Perspektive der Mitarbeiter bewertet.

Zudem wurde berücksichtigt, dass im Zeitalter des Klimawandels auch Aspekte wie nachhaltige Produktion zählen. Ferner flossen Aspekte wie soziale Verantwortung oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in die Bewertung mit ein.

Methodik

Für ihre Studie verwendeten das F.A.Z.-Institut und IMWF die Methode der Datenerhebung via Social Listening. In einem ersten Schritt wurden hierzu sämtliche Texte, welche Suchbegriffe der fünf verwendeten Kategorien enthalten, aus dem Netz geladen und in einer Datenbank erfasst. Dabei wurden zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2023 etwa 15 Millionen Nennungen zu rund 12.000 Unternehmen und Marken identifiziert und zugeordnet.

Im zweiten Schritt wurden diese Daten mit KI-Hilfe in Textfragmente aufgesplittet und in drei Stufen analysiert. Welches Unternehmen, welche Marke wird erwähnt? Welches Thema wird besprochen? Welche Tonalität weist das Textfragment auf? Zum Schluss wurden die Erwähnungen bewertet und den Kategorien positiv, neutral oder negativ zugeordnet.