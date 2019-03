Grundlage der Preisverleihung bildete eine Studie der IDG Research Services. IDG Research hatte von Oktober bis Dezember 2018 im Auftrag der COMPUTERWOCHE und ChannelPartner branchenübergreifend Anwenderunternehmen unterschiedlicher Größe befragt, wie zufrieden sie mit den Leistungen ihrer Cloud- und Managed-Service-Provider sind. Grundlage dieser Bewertung bilden Managed- und Cloud-Service-Dienstleistungen, die die Unternehmen gemeinsam mit ihren jeweiligen Service Providern in den vergangenen 24 Monaten umgesetzt haben.

Auf Basis dieser Umfrage verleihen COMPUTERWOCHE und ChannelPartner nun bereits zum zweiten Mal die Awards "Bester MSP 2019".

1.588 bewertete Projekte

Insgesamt bewerteten 1.155 Kunden dabei 1.588 Managed-Services & Cloud-Projekte. Befragt wurden die CIOs, IT-Leiter, IT-Administratoren, Geschäftsführer und Fachbereichsleiter der Anwenderunternehmen. Die Befragung lief vom 15. Oktober 2018 bis 20. Dezember 2018.

Ins Ranking der besten MSPs aufgenommen wurden alle IT-Dienstleister, Managed Service Provider (MSPs) und Cloud Service Provider (CSPs), deren Leistungen jeweils von mindestens zehn Kunden aus Non-IT-Branchen bewertet wurden. Dieses Jahr haben es insgesamt 56 Unternehmen ins Ranking geschafft.

IT-Dienstleister, die diese Mindestfallzahl an Bewertungen in diesem Jahr nicht erreichten, blieben in diesem Ranking unberücksichtigt, um die repräsentativen Ergebnisse der Studie zu gewährleisten.

Die Award-Kategorien

Um eine faire Grundlage für die Award-Verleihung zu gewährleisten, werden die Ergebnisse der Umfrage in drei Umsatzklassen ausgewertet. Als Klassifizierungsmerkmal gilt der Jahresumsatz, den die Service Provider 2018 in der Region DACH erwirtschaftet haben.

Kleine Service Provider mit einem Jahresumsatz bis zu 50 Millionen Euro (Umsatzklasse 3)

Mittelständische Service Provider mit Einnahmen von 50 bis 250 Millionen Euro per annum (Umsatzklasse 2)

Große Service Provider mit mehr als 250 Millionen Euro Jahresumsatz (Umsatzklasse 1)

Die besten MSPs 2019

Platz 1 der großen Service Provider: ACP IT Solutions AG

Platz 1 der mittelständischen Service Provider: MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH

Platz 1 der kleinen Service Provider: mars solutions GmbH

Sonderkategorie "Höchste Weiterempfehlungsrate": Mahr EDV GmbH

Sonderkategorie "Newcomer des Jahres": TEC-SAS GmbH

