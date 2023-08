Ihre Hardware ist zu alt und leistungsschwach? Sie wollen dennoch aktuelle Games zocken? Das geht. Die Lösung sind Spiele-Streaming-Dienste.

Statt die Games auf dem eigenen Rechner zu installieren, laufen die Spiele dabei in der Cloud. Sie machen also in der Freizeit genau das, was mittlerweile tausende von Unternehmen machen: Sie lagern ihre Rechenpower per Cloud-Computing aus und die Spiele werden im Rechenzentrum eins Cloud-Anbieters gehostet.

Teure Hardware sparen

Dabei können Sie im besten Fall auch noch doppelt sparen. Sie benötigen keine teure Hardware, denn etliche Spiele-Streaming-Plattformen lassen sich bereits mit einem günstigen Chromebook nutzen.

Zudem sparen Sie sich in der Regel die Lizenzkosten für Spiele, denn in vielen Cloud-Preismodellen ist deren Nutzung bereits inkludiert. Vor allem für Gelegenheitsspieler oder Leute, die häufig unterschiedliche Spiel zocken wollen, dürfte dies interessant sein.

Device unabhängig

Des Weiteren werden Sie mit dem Spiele-Streaming Hardware-unabhängig. Viele Cloud-Gaming-Plattformen offerieren ihre Services nämlich für PCs, Smartphone, Tablets, Spielekonsolen, ausgewählte Smart TVs sowie Chromebooks. Häufig genügt auch schon ein Browser, egal auf welcher Hardware er läuft.

Doch was benötigen Sie nun genau, um in das Spiele-Streaming einzusteigen?

Cloud-Streaming-Provider

Als erstes benötigen Sie, wie beim Cloud-Computing auch, einen Hosting-Anbieter. Populäre Anbieter im Bereich Game-Streaming sind etwa Geforce Now von Nvidia, Xbox Cloud Gaming von Microsoft, Amazon Luna sowie PlayStation Plus. Der Spiele-Streaming-Dienst Stadia wurde von Google im Januar 2023 eingestellt. Wie sich die einzelnen Cloud-Spiele-Plattformen in Detail unterscheiden, haben wir in dem Artikel "Die besten Cloud-Gaming-Services 2023" näher beleuchtet.

Performantes Netz

Die wichtigste technische Voraussetzung zum Gaming per Streaming ist ein stabile Internet-Verbindung. Als Minimum gilt hier eine Transferrate von 10 Mbit/s. Einige Services geben aber im Zusammenhang mit bestimmten Geräten - etwa Konsolen - allerdings als Mindestanforderung eine Bandbreite von 20 Mbit/s an. Ferner ist darauf zu achten, dass die Latenzzeiten nicht zu hoch sind, denn Ihre Reaktion im Spiel müssen ja noch von Ihrem Device in das Cloud-Rechenzentrum übertragen werden.

Kabel statt WLAN

Mit Blick auf die Latenzzeiten empfehlen die Cloud-Gaming-Provider in der Regel auch kabelgebundene Internet-Zugänge gegenüber Satelliten-Internet und Mobilfunk. Auch im heimischen LAN sind Netzwerkkabel mit Blick auf die Performance Trumpf.

Dementsprechend veröffentlichen einige Anbieter spezielle Empfehlungen für die Anforderungen an ein WLAN, wenn Spiele darüber gestreamt werden. Tipps zur Beschleunigung Ihre WLANs finden Sie auch in unserem Artikel "So steigern Sie das WLAN-Tempo".

Datenvolumen

Zum Spielen via Cloud empfiehlt sich nicht unbedingt ein Internetdienst, der eine Obergrenze für den Datenverbrauch hat. Schließlich verbrauchen die Cloud-Gaming-Services eine Menge an Daten - vergleichbar mit dem Streamen hochwertiger Videos.

Hardware

Im Gegensatz zu lokal installierten Spielen gibt es für das Cloud-Gaming keine dedizierten technische Anforderungen an Rechenleistung, Arbeitsspeicher oder Grafikkarte. Als Faustregel gilt aber, kann das Device einen hochwertigen Videostream, etwa von Netflix, ohne Ruckler und Aussetzer wiedergeben, dann sollte auch der Nutzung von Cloud-Gaming-Plattformen nichts im Wege stehen.

Wird allerdings Wert auf Spiele in 4K-Auflösung gelegt, dann sollte natürlich eine Grafikkarte verbaut sein, die 4K unterstützt. Zudem muss der Bildschirm mit dieser Auflösung aufwarten. Gerade viele Notebook-Displays werden in diesem Punkt passen müssen.

Must have: Game-Controller

Geradezu ein must have beim Cloud-Gaming ist dagegen ein Game-Controller. Einige Anbieter setzen ihn quasi voraus, um Spiele auf ihren Plattformen zocken zu können. Allerdings muss es sich dabei nicht unbedingt um einen Marken-Controller handeln. Meist reichen auch günstigere Noname-Produkte. Dabei ist aber darauf zu achten, dass sie über genügend Tasten verfügen.

Spiele

Bei den meisten Providern - Ausnahme Geforce Now - benötigt der User keine eigenen Spiele. In der Gebühr für die Nutzung der Cloud-Plattform sind meist einfache oder ältere Titel miteingeschlossen. Liegt der Fokus dagegen auf aktuellen Spielen, so muss in der Regel noch ein Zusatz-Abo abgeschlossen werden.

Zudem können bei einigen Plattformen auch eigene Spiele über die Cloud gespielt werden. Ein Feature, das etwa dann interessant ist, wenn etwa unterwegs das Liebling-Game von zuhause gespielt werden sollen.

Bezüglich der Spielebibliotheken der einzelnen Provider lassen sich keine allgemeinen Tipps geben. Jeder der Anbieter verfolgt eine andere Spiele-Content-Strategie. Hier hängt die Wahl viel vom eigenen Geschmack ab.